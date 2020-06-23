Mersin Stadyumu'nda hazırlıklar sürüyor

Mersin Stadyumu'nda hazırlıklar sürüyorKoronavirüs salgını nedeniyle ara verilen liglerin yeniden başlamasının ardından Mersin Stadyumu'nda çalışmalar başladı.

23.06.2020 16:48 | Son Güncelleme: 23.06.2020 17:27
Mersin Stadyumu'nda hazırlıklar sürüyor
Koronavirüs salgını nedeniyle ara verilen liglerin yeniden başlamasının ardından Mersin Stadyumu'nda çalışmalar başladı. Saha zemini bakıma alınırken, tribünlerde de bakım çalışması yapılıyor.
Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) koronavirüs salgını nedeniyle ara verilen ligleri yeniden başlatma kararını almasının ardından Mersin Stadyumu'nda hummalı bir çalışma başladı. Hava sıcaklığının artması ve nemin yükselmesi nedeniyle zeminde kök havalandırma ve yüzey havalandırma çalışması yapıldı. Saha dışında da koronavirüse karşı önlemler alındı. Stadyum girişi ve içi dezenfekte edildi. Mersin Stadyumu’nda hazırlıklar sürüyor

Kaynak: DHA

Etiketler: Koronavirüs, Mersin, Güncel, Haber

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