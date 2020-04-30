Haber, Son Dakika, Haberler
Manşetler
Magazin
Ekonomi
Spor

MERSİN Suudi Arabistan'dan getirilen 168 kişi, Mersin'de karantinaya alındı

Suudi Arabistan'dan getirilen 168 kişi, Mersin'de karantinaya alındıSUUDİ Arabistan'da yaşayan 168 Türk vatandaşı, koronavirüs tedbirleri kapsamında Türkiye'ye getirilerek, Mersin'deki KYK yurdunda 14 gün karantinaya alındı.

30.04.2020 20:16 | Son Güncelleme: 30.04.2020 20:19
Suudi Arabistan'dan getirilen 168 kişi, Mersin'de karantinaya alındı
SUUDİ Arabistan'da yaşayan 168 Türk vatandaşı, koronavirüs tedbirleri kapsamında Türkiye'ye getirilerek, Mersin'deki KYK yurdunda 14 gün karantinaya alındı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla başlatılan yurt dışından tahliye çalışması kapsamında, Suudi Arabistan'da yaşayan 168 Türk vatandaşını taşıyan uçak, Adana Havalimanı'na indi. Uçağa giren sağlık ekipleri, yolcuları sağlık kontrolünden geçirdi. Pasaport kontrolü yapılan yolcuların valizleri dezenfekte edildi. İşlemleri tamamlanan 168 kişi, otobüslerle 14 günlük karantina sürecini geçirecekleri Mersin'deki KYK yurduna götürülerek, odalarına yerleştirildi. MERSİN Suudi Arabistan’dan getirilen 168 kişi, Mersin’de karantinaya alındı

Kaynak: DHA

Etiketler: Suudi Arabistan, Mersin, Güncel, Haber

Güncel Manşet

Haberler

Kuruluş Osman’ın yıldızı Burak Özçivit, oğlu Karan’ın fotoğrafını paylaştı Haberler
Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit, oğlu Karan'ın fotoğrafını paylaştı
Anayasa Mahkemesi, polisin internet abonelerinin kişisel verilerine ulaşma yetkisini iptal etti Haberler
Anayasa Mahkemesi, polisin internet abonelerinin kişisel verilerine ulaşma yetkisini iptal etti
Konyaspor’un eski forveti Ciprian Marica, evli bir kadınla otel odasında basıldı Haberler
Konyaspor'un eski forveti Ciprian Marica, evli bir kadınla otel odasında basıldı
Aç çocukları için taş kaynatan Kenyalı anne, yardım seferberliğine yol açtı Haberler
Aç çocukları için taş kaynatan Kenyalı anne, yardım seferberliğine yol açtı
Ebru Şallı’nın kanser nedeniyle vefat eden oğluna 1 yıl ilik verdiği ortaya çıktı Haberler
Ebru Şallı'nın kanser nedeniyle vefat eden oğluna 1 yıl ilik verdiği ortaya çıktı
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz hastaneye kaldırıldı Haberler
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz hastaneye kaldırıldı
İstanbul’da 26 yaşındaki polis memuru koronavirüsten hayatını kaybetti Haberler
İstanbul'da 26 yaşındaki polis memuru koronavirüsten hayatını kaybetti
Son Dakika: Rusya Başbakanı Mihail Mişustin’in koronavirüs testi pozitif çıktı Haberler
Son Dakika: Rusya Başbakanı Mihail Mişustin'in koronavirüs testi pozitif çıktı
Haberler››Güncel››MERSİN Suudi Arabistan'dan getirilen 168 kişi, Mersin'de karantinaya alındı - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

20:36: Almanya, korona önlemlerini kademeli olarak gevşetmeye devam ediyor - Haber 20:36: Cumhurbaşkanlığından Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesine ilişkin detaylı paylaşım - Haber 20:35: Cumhurbaşkanı Erdoğan, video konferans yöntemiyle vatandaşlarla konuştu - Haber 20:30: Erzurum'da polisin Kovid-19 mesaisi sürüyor - Haber 20:30: Marmaris'te Kovid-19 tedbirleri kapsamında işletmelerin kaldırıma masa sandalye koyması yasaklandı - Haber 19:31: Dünya genelinde koronavirüs salgını nedeniyle ölenlerin sayısı 230 bini aştı - Haber 19:14: Kars'ta operasyonda öldürülen PKK'lı 7 teröristten 4'ünün gri listede yer aldığı ortaya çıktı - Haber 17:48: Anayasa Mahkemesi, polisin internet abonelerinin kişisel verilerine ulaşma yetkisini iptal etti - Haber 16:08: Aç çocukları için taş kaynatan Kenyalı anne, yardım seferberliğine yol açtı - Haberler 16:07: Konyaspor'un eski forveti Ciprian Marica, evli bir kadınla otel odasında basıldı - Spor