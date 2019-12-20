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Mersin Tabip Odası, sağlık çalışanlarına şiddeti kınadı

Mersin Tabip Odası, Tarsus Devlet Hastanesinde hasta muayene eden doktor ile sekreterinin saldırıya uğramasını protesto etti.

20.12.2019 16:08 | Son Güncelleme: 20.12.2019 16:25 Mersin Tabip Odası, sağlık çalışanlarına şiddeti kınadı
Tabip Odası, Devlet Hastanesinde hasta muayene eden doktor ile sekreterinin saldırıya uğramasını protesto etti.
Oda Başkanı Mehmet Antmen ve oda üyeleri 17 'ta Tarsus Devlet Hastanesinin ortopedi polikliniğinde görevli doktor Alper Cansever ile sekreteri H.Ç'nin, hastayla ilgilenirken içeriye giren M.A'nın saldırısına uğraması dolayısıyla hastane bahçesinde toplandı.
Mersin Tabip Odası Başkanı Antmen, burada yaptığı açıklamada oda olarak doktor ile sekreterine yapılan saldırıyı şiddetle kınadıklarını belirtti.

Aralık, Tarsus, Mersin, Güncel

Kaynak: AA

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