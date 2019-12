Mersin taksimetre grubu'ndan baba-kıza akülü sandalye

Taksimetre Grubu'ndan baba-kıza akülü sandalyeMersin'in Silifke ilçesinde engelli baba-kıza Türkiye 'nin her yerinde üyesi bulunan Taksimetre Grubu üyelerince akülü tekerlekli sandalye ve gıda yardımı yapıldı.Mukaddem Mahallesi'nde oturan ve düşme sonucu felç kalarak yüzde 82 engelli raporu bulunan baba Kemal Kara (50) yatağa bağlı bir şekilde hayatını sürdürürken, bebeklikte geçirdiği beyin kanaması nedeniyle fiziksel ve zihinsel yüzde 98 engelli olan kızı Tuğçe Kara (16) tekerlekli sandalyeye ihtiyaçları için yardımlarına Taksimetre Grubu koştu. Taksimetre Grubu Kurucusu İlker Arkan ve Grubun Silifke Sorumlusu Mehmet Uğuz ve üyeleri Cemalettin Kaya, Deniz Çevik, yardıma muhtaç ailenin evine giderek akülü tekerlekli sandalyeyi anne Fatma Kara'ya (42) teslim etti. Sosyal Medya üzerinden oluşturdukları gurup sayesinde ihtiyaç sahibi insanlara ulaşmaya çalıştıklarını belirten Taksimetre Grubu Kurucusu İlker Arkan, Bugünkü bu yardım Türkiye genelinde taksimetre üyelerinin yardımıyla yapıldı. Toplamda 4 adetti, 3 adedi ihtiyaç sahibine teslim edildi. Bizim bu kampanyamız 3 Aralık 2019 'da start aldı ve kısa zamanda bu seviyeye geldi. Simdi neticede bizler sağlıklıyız ve yarınlarımızın ne olacağını bilmiyoruz. Taksicilerimizin hassasiyetleri ile on günlük toplanan parayla bu sandalyeler alındı, hedefimiz her ay en kötü ihtimalle 2 aileye yardım etmek. Bizim bir projemiz daha vardı hastalarımız için tam teşekküllü yataklar almak dedi.Annesi Fatma Kara, eşinin yatağa bağlı olduğunu, ikiz kızı Tuğçe'nin özel bakıma ihtiyacı olduğunu, diğer ikiz kızı Aslı Kara'nın da epilepsi hastası olduğu için okula gidemeyip özel eğitim aldığını, bu nedenle bir odada 3 engelli bireye bakmak zorunda kaldığını söyledi.Baba Kemal Kara da grup üyelerine teşekkür etti.