MERSİN TARIM ALANINDAKİ YANGIN KORKUTTU

MERSİN'in Anamur
ilçesinde 40 dönümlük tarım arazisini küle çeviren yangın bölge halkını korkuttu. Kızılaliler Mahallesi'ndeki Merkez
Camii civarındaki tarım arazisinin yandığını gören vatandaşlar, durumu yetkililere bildirdi. Olay yerine Orman İşletme Müdürlüğü
'ne bağlı 7 arazöz, 3 su tankı ve 40 kişilik yangın ekibi sevkedilirken, Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi de alevlere 3 araçla müdahale etti. 40 dönümlük alanı küle çeviren yangına elektrik tellerinden çıkan kıvılcımın neden olduğu düşünülürken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: DHA
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