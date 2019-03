Mersin Tarım Gıda ve Hayvancılık Fuarı Açıldı

Kaynak: İHA

Bu yıl 14'üncüsü düzenlenen Tarım Gıda ve Hayvancılık Fuarı açıldı. 110 firmanın katılımıyla açılan fuar, 4 gün açık kalacak.Yenişehir Fuar Merkezi'nde düzenlenen fuarın açılışına, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Plan ve Bütçe Komisyon Başkanı Lütfi Elvan, Mersin Valisi Ali İhsan Su, Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, milletvekilleri ile il protokolü katıldı. Burada konuşan Başkan Burhanettin Kocamaz, Mersin'in insanlığın ilk yerleşim bölgelerinden biri olduğunu belirterek, "Her köşesinden bereket saçılan toprağıyla, birçok kültür ve uygarlığa kucak açmış, antik dünyanın en önemli liman kentleri arasında yer almıştır.Mersin, toprağına değen her bir tohumun umutla filizlendiği, üretimin anlam bulduğu bir kent haline gelmiş, doğanın tüm değerlerini, bolluk ile buluşturan muhteşem tabiatıyla da adını dünyaya duyurmuş bir medeniyet beşiği olmuştur. Tarım, hayvancılık ve bu iki temanın birleşimiyle oluşan üretim, sadece ekonomiye yön veren bir güç değil, bu kutsal topraklarda nesilden nesle aktarılan kültürel bir değerdir. Çünkü üretim, bir toplumun yüzyıllara dayanan birikimidir, emeğidir, kültürüdür" diye konuştu.Gıda üretimi ve pazarlamanın bu coğrafyada kentleşme ve ekonomiyi iyileştiren bir güç olduğunu kaydeden Kocamaz, "Bu sebeple de Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak, üretim sektöründe faaliyet gösteren tüm emekçilerimize, gereken desteği, her daim var gücümüzle sunduk. Bizler, havasına, suyuna ayrı sevdalandığımız bu bereketli toprakların evlatları olarak, 5 yıl boyunca üreticimizin değerini bilerek, tüm paydaşlarımızla beraber hak ettikleri konuma getirmek için çalıştık. Üretimin kentlilik bilinciyle birleşerek oluşturduğu yenilikçi, gelecek vaat eden, ekonomik gelişime katkı sunan 14. Mersin Tarım, Gıda ve Hayvancılık Fuarı'nda Mersin'i en iyi şekilde temsil etmenin onurunu her daim yaşadık. Günümüzde seçimlerimizi, doğadan ve doğanın sunduğu nimetlerden yana kullanmamız gereken hassas bir süreçteyiz. Ülkemizde de ekilebilir alanların azaldığı, betonlaşmanın arttığı bu üzücü süreçte az da olsa ekim dikim yapmak, yeşil alanlar oluşturmak, hayvancılık yapmak çok değerli ve kıymetlidir. Sağlıklı gıdaya ulaşım ancak ve ancak tarım ve hayvancılıkta köklü ve modern bir sistemi, üreticimize sunmakla mümkündür" dedi.Elvan: "Tarım sektörü stratejik bir sektördür"TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Lütfi Elvan, tarım sektörünün stratejik bir sektör olduğunu söyledi. Bu sektörün stratejik öneminin her geçen gün daha da arttığını belirten Elvan, "Önümüzdeki 10, 20, 30 yıllık bir sürece baktığınızda da önümüzdeki dönemlerde tarım sektörünün önemi daha da artacak. Mersin tarım ve hayvancılık açısından oldukça gelişmiş ve Türkiye'nin en önemli merkezlerinden bir tanesidir. Hele ki narenciyede Türkiye'nin başkenti. Elbette tarımsal ürünlerimizde birçok alanda ilk sıralardayız ama bu bizim için yeterli değil. Önemli olan bu tarımsal ürünlerin işlenerek, katma değerinin artırılması hem yatırımcımıza hem üreticimize hemde ülkemize daha çok katma değer sağlamak ve çiftçimizin gelirini daha artırmaktır. İşte bu amaç doğrultusunda bir bütün olarak Mersin'imizde tarımsal ürünlerin işlenmesine yönelik çalışmalara başladık. İlk aşamada tarım ihtisas organize sanayi bölgesi kurulmasına karar verdik. Bu anlamda adımlarımız attık ve gerekli oluşum sağlandı, izinler sağlandı, kamulaştırma çalışmaları devam ediyor ve inşallah bu yılda arsa tahsislerini yaparak yatırımcılarımızın buraya yatırım yapmalarını sağlayacağız. Bunun yanında Alata Araştırma Enstitümüz ile Tarsus'da 2 ayrı tarım teknoparkın kurulmasına yönelik adım attık ve gerekli izinler alınıp, çalışmalar başladı. Gerçekten önemli bir etkinlik. Bugün 100'ün üzerinde firma burada yer alıyor. Tabi bu iyi bir rakam ama daha fazla firmanın buraya gelmesini arzu ediyoruz. Bunu da inşallah başaracağız. Adım adım ileriye doğru gidiyoruz. Bu fuarın düzenlenmesini sağlayan herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu."Meyvede üretiminin yüzde 67'sini, sebzede yüzde 16'sını üretiyoruz"Mersin Valisi Ali İhsan Su ise bu yıl fuara yerli ve yabancı 110 firmanın katıldığını dile getirdi. Mersin'in her alanda olduğu gibi tarım sektöründe de çok önemli bir potansiyele sahip olduğunu vurgulayan Su, "Bu çerçevede ilimizde yaklaşık 340 bin hektar alan üzerinde tarımla uğraşılıyor, 4 mevsim ürünler yetiştirilmeye gayret gösteriliyor. Biz tarım sektöründe, örtü altı sebze ve meyve üretiminde 357 bin ton meyve üretimiyle Türkiye'nin toplam üretiminin yüzde 67'sini, 357 bin ton sebze üretimiyle de yüzde 16'sını tek başımıza üretmekteyiz. Muz, limon, yeni dünya gibi ürünlerin yüzde 60'ını, keçi boynuzu, sakız kabağı, çileğin 3'de 1'ini biz üretiyoruz. Erik, şeftali ve benzeri ürünlerde Türkiye birincisiyiz. Bütün bu bitkisel ürünlerde olduğu gibi hayvansal ürünlerde de gerçekten çok önemli çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Son 15 yılda yaptığımız çalışmalarla küçükbaş hayvan varlığında yüzde 109, büyükbaş hayvan varlığında yüzde 58, kovan sayısında yüzde 131, kanatlı hayvan sayısında yüzde 40 artış sağladık. Bu gerçekten önemli bir artış. 2017 yılında tarımsal üretim değerimiz 9 milyar lirayken, 2018 yılında 9,5 milyar liraya ulaştık" ifadelerini kullandı.Bu çalışmalarını artırarak devam edeceklerinin altını çizen Su, "Bunlar kendiliğinden olmuyor. Bir taraftan çiftçilerimizin, tarımla uğraşan esnafımızın yoğun gayreti ve devletimizin, hükümetimizin de çok ciddi desteğiyle bunlar gerçekleşiyor. Son 15 yılda 689 milyon bitkisel üretime destek sağlandı. 503 milyon liralık hayvancılık sektörüne destek sağlandı. 343 milyon kırsal kalkınma destekleri verildi. Yani ilimizde tarım sektörüne 1,5 milyar liralık destek sağlandı. Bunların değerlendirilmesi içinde OSB'ler kurduk. İlimizin tarımı, hayvancılığı gittikçe gelişiyor. Bugün 14'üncüsünü düzenlediğimiz tarım fuarımızı gerçekten yoğun bir katılımla açıyoruz. Bu fuarın düzenlenmesinde emeği olan, katılan herkese teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.Konuşmaların ardından fuarın açılış kurdelesi kesildi. - MERSİN