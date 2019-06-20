20.06.2019 12:47
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MERSİN Tarsus Belediyesi 151'nci kuruluş yıldönümüne muhteşem konser

Tarsus Belediyesi 151'nci kuruluş yıldönümüne muhteşem konserMersin'in Tarsus ilçesinde bir hafta sürece olan belediyenin 151'nci kuruluş yıldönümü kutlamaları muhteşem bir konserle başladı.

Tarsus Belediyesi151'nci kuruluş yıldönümüne muhteşem konser
Mersin'in Tarsus ilçesinde bir hafta sürece olan belediyenin 151'nci kuruluş yıldönümü kutlamaları muhteşem bir konserle başladı.
Tarsus Belediyesi'nin kuruluşunun yıldönümü kutlamaları kapsamındaCumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törene, Belediye BaşkanıHaluk Bozdoğantarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu. Ardından Belediye Başkanı Bozdoğan, Belediyesi eski Başkanları Veyis Kemal Erdem, Bedrettin Sarpkaya ve çok sayıda vatandaş bando takımı eşliğinde konserin yapılacağı Yarenlik Alanı'na kadar yürüdü.
Burada konser nedeni ile toplanan vatandaşlara seslenen Başkan Bozdoğan, Tarsus'un tarihinin köklü bir geçmişe sahip olduğunu ve 10 bin yıla dayandığını belirterek, Tarsus'umuza baktığımızda,Romamedeniyetini, Osmanlı medeniyetini,Selçuklumedeniyetini tarihi eserleriyle çok iyi görebilirsiniz. Ama bizim için asıl önemli olan o 1923'ün, Cumhuriyetimizin, Atatürk'ümüzün medeniyetini bu şehir içerisindeki eserleri korumak ve geleceğe taşımaktır. Yani genel olarak baktığınız zaman, sosyal ilişkiler içerisinde kendi kaderini çizebilen ve bireysel yaratıcılığın öne çıktığı kentsel devrimi elbette ki sizlerle başaracağız. Özellikle geçmişi 151 yıla varan belediyemizin başkanlığını yapan değerli isimlerin birçoğunu kaybettik, onlara rahmet dilerken, yaşayan 5 belediye başkanımız kaldı. Onlara bu şehre olan katkılarından dolayı da huzurlarınızda teşekkür ediyorum dedi.
Konuşmalarının ardından Başkan Bozdoğan, Tarsus Belediyesi eski Başkanları Veyis Kemal Erdem ile Bedrettin Sarpkaya'ya hizmetlerinin anısına plaket takdim etti. Daha sonra, sahneye çıkan ünlü usta piyanist ve besteci HakanAli Tokerve müzik topluluğu, seslendirdikleri birbirinden güzel eserlerle konsere katılanlara doyasıya bir akşam yaşattı. Konserin finalinde Başkan Bozdoğan ile sanatçılar ve izleyiciler Gençlik Marşı'nı hep bir ağızdan söyledi.MERSİN Tarsus Belediyesi 151'nci kuruluş yıldönümüne muhteşem konser
Kaynak: DHA
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