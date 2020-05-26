MERSİN Tarsus Doğa Parkı sakinlerine 'buzlu meyve' serinliği

Tarsus Doğa Parkı sakinlerine 'buzlu meyve' serinliğiMERSİN'in Tarsus ilçesinde, sıcaklıkların artmasıyla 83 türden 1706 hayvanın bulunduğu Doğa Parkı'nın sakinleri, buzlu meyve ve yağmurlama yöntemi ile serinletiliyor.

26.05.2020 17:35 | Son Güncelleme: 26.05.2020 17:42
Tarsus Doğa Parkı sakinlerine 'buzlu meyve' serinliği
MERSİN'in Tarsus ilçesinde, sıcaklıkların artmasıyla 83 türden 1706 hayvanın bulunduğu Doğa Parkı'nın sakinleri, buzlu meyve ve yağmurlama yöntemi ile serinletiliyor.
Mersin Büyükşehir Belediyesi Tarımsal ve Veteriner Hizmetleri Başkanlığı'na bağlı Tarsus Doğa Parkı'nın sakinleri için sıcaklıklar yükselince ekipler hareket geçirdi. Ekipler, 83 türden 1706 hayvanın bulunduğu Tarsus Doğa Parkı'nın sıcaktan etkilenen sakinleri için çeşitli tedbirler aldı. Görevliler, hayvanları yağmurlama ve buzlu meyveler ile serinletmeye başladı. Hayvanların yaşadığı bölümlerde yer alan yapay dere, havuz ve şelaleler ile de serinlemeleri sağlandı. Havuz bulunan bölümlerde ise su sıcaklığın düşürülmesi amacıyla buz takviyeleri yapıldı. Özellikle ayıların yer aldığı havuzların içine hem buz takviye edildi hem de yaşam alanlarına buzlu meyveler konuldu. Tüm bunların yanı sıra bakıcılar da zaman zaman hortumla banyo yaptıraraki hayvanları serinletiyor.
Öte yandan yaklaşık 140 gün önce doğan ve 'Fıstık' ile 'Doğa' isimleri verilen bozayılar, her geçen gün büyüyor. Doğdukları aya göre havanın biraz daha ısınmasıyla sıcaklayan 'Fıstık' ve 'Doğa', yaşam alanlarında bulunan havuzda serinliyor.
Bakıcılar, lemurlar için de özenle hazırladıkları özel buzlu karışımları yaşam alanlarına bırakıyor. Sosyal ve meraklı olan lemurların daha çok muz ve marul yediği belirtildi. MERSİN Tarsus Doğa Parkı sakinlerine ’buzlu meyve’ serinliği

Kaynak: DHA

Etiketler: Mersin Büyükşehir Belediyesi, Tarsus, Güncel, Haber

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