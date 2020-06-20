MERSİN Tarsus Hali'nde yangın çıktı, plastik kasalar alev aldı

Tarsus Hali'nde yangın çıktı, plastik kasalar alev aldıMERSİN'in Tarsus ilçesindeki sebze halinde çıkan yangında plastik kasalar alev aldı.

20.06.2020 12:40 | Son Güncelleme: 20.06.2020 13:49
Tarsus Hali'nde yangın çıktı, plastik kasalar alev aldı
MERSİN'in Tarsus ilçesindeki sebze halinde çıkan yangında plastik kasalar alev aldı. Sabah saatlerinde Tarsus Sebze Hali'nde plastik kasaların saklandığı iki depoda yangın çıktı. Yangında binlerce boş kasa alev aldı. İlk olarak hal esnafının müdahale ettiği yangının büyümemesi için kalan boş kasalar boşaltıldı. Yoğun dumanlar ilçenin birçok noktasından görülürken olay yerine çağrılan Tarsus itfaiyesi ekiplerince yangın kontrol altına alındı. Dumandan etkilenen bir kişiye olay yerinde müdahale edildi. angının çıkış nedeni araştırılıyor. MERSİN Tarsus Hali’nde yangın çıktı, plastik kasalar alev aldı

Kaynak: DHA

Etiketler: Tarsus, Güncel, Haber

Manşet

Haberler

Aksaray’da üretilen sarımsaklar Rusya’da korona tedavisinde ve ilacında kullanılıyor Haber
Aksaray'da üretilen sarımsaklar Rusya'da korona tedavisinde ve ilacında kullanılıyor
Fenomen Danla Bilic’ten bomba itiraf: Cemal Can’la 5 ay evli kaldık, ihanet yüzünden bitti Haber
Fenomen Danla Bilic'ten bomba itiraf: Cemal Can'la 5 ay evli kaldık, ihanet yüzünden bitti
Tavandan akan sular yüzünden metrobüste şemsiye açtılar Haber
Tavandan akan sular yüzünden metrobüste şemsiye açtılar
Talihsiz öğrencinin bir anlık unutkanlığı bir yılına mal oldu Haber
Talihsiz öğrencinin bir anlık unutkanlığı bir yılına mal oldu
Parayı çekmeye giderken dolandırdığı galericilere yakalandı, tekme tokat dayak yedi Haber
Parayı çekmeye giderken dolandırdığı galericilere yakalandı, tekme tokat dayak yedi
Ebru Gündeş’in 8 yaşındaki kızı yıllar sonra ilk kez görüntülendi! Anne kızın benzerliği herkesi şaşırttı Haber
Ebru Gündeş'in 8 yaşındaki kızı yıllar sonra ilk kez görüntülendi! Anne kızın benzerliği herkesi şaşırttı
Polisin kumarhane baskınında genç kız duşakabinde yakalandı Haber
Polisin kumarhane baskınında genç kız duşakabinde yakalandı
Dr. Mehmet Öz, ABD’deki Hollywood Şöhretler Yolu’na adı yazılacak ilk Türk oldu Haber
Dr. Mehmet Öz, ABD'deki Hollywood Şöhretler Yolu'na adı yazılacak ilk Türk oldu
Haberler››Güncel››MERSİN Tarsus Hali'nde yangın çıktı, plastik kasalar alev aldı - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

13:58: Son dakika haberi: Edremit Belediyesi'nden öğrencilere meyve suyu ve kek sürprizi - Haber 13:58: "Sağlığınız için haftada 3-4 gün harekete geçin" - Haber 13:57: Kimliğini evde unutan öğrencinin yardımına jandarma yetişti - Haber 13:57: Bakan Selçuk: "Sınav, huzur ve güvenle tamamlandı" - Haber 13:56: Veliler okul önlerinde yoğunluk oluşturdu - Haber 13:30: Son Dakika: LGS sınavı sonuçları 16 Temmuz'da açıklanacak - Haber 12:39: Tavandan akan sular yüzünden metrobüste şemsiye açtılar - Haber 12:06: Fenomen Danla Bilic'ten bomba itiraf: Cemal Can'la 5 ay evli kaldık, ihanet yüzünden bitti - Magazin