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Mersin tarsus'ta elektrik kontağından evde yangın çıktı

Tarsus'ta elektrik kontağından evde yangın çıktıMersin'in Tarsus ilçesinde, elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangında, ev, kullanılamaz hale geldi.

20.11.2019 20:33 | Son Güncelleme: 20.11.2019 20:34
'ta elektrik kontağından evde yangın çıktı
'in Tarsus ilçesinde, elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangında, ev, kullanılamaz hale geldi.
Yangın, saat 17.00 sıralarında, Tarsus ilçesi Karakütük Mahallesi'nde, Mustafa Köse'ye ait, 6 kişinin oturduğu evde, kimsenin olmadığı sırada çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen Tarsus Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerince yangın, kısa sürede söndürüldü. Elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangında, eşyalar ve ev kullanılamaz hale geldi.
Mersin tarsus'ta elektrik kontağından evde yangın çıktı

Mersin, Tarsus, Güncel

Kaynak: DHA


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