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Mersin tarsus'ta gençlerin tehlikeli yolculuğu

Tarsus'ta gençlerin tehlikeli yolculuğuMERSİN'in Tarsus ilçesinde araçlara tutunarak ayaklarındaki patenlerle metrelerce ilerleyen gençler hayatlarını tehlikeye attı.

17.01.2020 09:38 | Son Güncelleme: 17.01.2020 11:43
'ta gençlerin tehlikeli yolculuğu
MERSİN'in Tarsus ilçesinde araçlara tutunarak ayaklarındaki patenlerle metrelerce ilerleyen gençler hayatlarını tehlikeye attı.
İlçenin farklı noktalarında 15 genç, patenlerle trafikte ilerleyen araçlardan tutunması dikkat çekti. Gençlerin tehlikeli yolculuğu, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Görüntülerde bir araca tutunarak ayaklarındaki patentlerle metrelerce ilerleyen gençler, görenleri de korkuttu.
Kazaya davetiye çıkartan gençler, canlarını hiçe sayarak, trafiği de tehlikeye atıyor.
Mersin tarsus'ta gençlerin tehlikeli yolculuğu

Tarsus, Güncel

Kaynak: DHA


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