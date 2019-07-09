09.07.2019 17:26
Haberler» Güncel» Haber

MERSİN Tarsus'ta kaçak içki ve uyuşturucu operasyonu

Tarsus'ta kaçak içki ve uyuşturucu operasyonuMersin'in Tarsus ilçesinde polis tarafından gerçekleştirilen kaçak içki ve uyuşturucu operasyonunda, 600 lira içki ve 2 kilo esrar ele geçirilirken 1 kişi de aranıyor.

Tarsus'ta kaçak içki ve uyuşturucu operasyonu
Mersin'in Tarsus ilçesinde polis tarafından gerçekleştirilen kaçak içki ve uyuşturucu operasyonunda, 600 lira içki ve 2 kilo esrar ele geçirilirken 1 kişi de aranıyor.
Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Amirliği ekipleri, kaçak içki yapıldığı bilgisini aldı. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, Reşadiye Mahallesi'nde bir eve baskın yaptı. Yapılan operasyonda kaçak içki üretimi yapıldığı tespit edilen bir evde yapılan aramada satışa hazır vaziyette 600 litre boğma rakı, içki damıtımın da kullanılan tesisat, 2 kilo esrar, 1 hassas terazi ele geçirildi. Olayla ilgili olarak ev sahibi Özgür Ç.'nin de arandığı bildirildi. MERSİN Tarsus'ta kaçak içki ve uyuşturucu operasyonu
Kaynak: DHA
Tarsus, Güncel

Son Dakika Haberleri
18:17   Başkan Köse Kültür Merkezi inşaatında incelemelerde bulundu
18:15   Eski emniyet müdürüne FETÖ'den hapis cezası
18:15   Almanya'da camiye yapılan bomba ihbarı asılsız çıktı
18:13   Sanayi Tip Kenevir Yetiştiriciliği ve Endüstride kullanımı eğitimi sona erdi
18:12   Yurt dışından alışverişe 5 ürün kısıtlaması
18:11   İmamoğlu'na tebrik ziyaretleri
18:10   Hatay'da otomobildeki patlama