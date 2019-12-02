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Mersin tarsus'ta kaza 1 ölü, 2 yaralı

Tarsus'ta kaza 1 ölü, 2 yaralıMersin'in Tarsus ilçesinde, TIR ile otomobilin çarpışmasıyla meydana kazada, 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

02.12.2019 14:08 | Son Güncelleme: 02.12.2019 14:09
Tarsus'ta kaza 1 ölü, 2 yaralı
Mersin'in Tarsus ilçesinde, TIR ile otomobilin çarpışmasıyla meydana kazada, 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Kaza, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu Yenice kavşaklar mevkiinde meydana geldi. Mehmet Adıgüzel yönetimindeki 33 ANA 07 plakalı TIR ile Hasan Torlak yönetimindeki 22 AAV 177 plakalı otomobil, çarpıştı. Kazada otomobilde bulunan Hüseyin Aydın (70) hayatını kaybederken, otomobil sürücüsü Hasan Torlak ve beraberindeki Vildan Torlak ağır yaralandı. Yaralılar, götürüldükleri Tarsus Devlet Hastanesi'nde tedaviye alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Mersin tarsus'ta kaza 1 ölü, 2 yaralı

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Kaynak: DHA


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