MERSİN Tarsus'ta uçurtma uçuran çocuk, üstü açık bırakılan kanala böyle düştü

Uçurtma uçuran çocuk çukura düştüMERSİN'in Tarsus ilçesinde, 5 yaşındaki A.Ç.Ç. adlı erkek çocuk, uçurtma uçururken bir internet sağlayıcısı firmanın alt yapı çalışmaları kapsamında açtığı çukura düştü.

12.05.2020 16:39 | Son Güncelleme: 12.05.2020 16:41
Uçurtma uçuran çocuk çukura düştü
MERSİN'in Tarsus ilçesinde, 5 yaşındaki A.Ç.Ç. adlı erkek çocuk, uçurtma uçururken bir internet sağlayıcısı firmanın alt yapı çalışmaları kapsamında açtığı çukura düştü. Vatandaşlar tarafından kurtarılan A.Ç.Ç., ailesine teslim edildi.
Olay, Akşemsettin Mahallesi 160 Sokak'ta meydana geldi. A.Ç.Ç. adlı çocuk, evlerinin bulunduğu sokakta uçurtma uçurmaya başladı. Havadaki uçurtmaya bakıp geri geri giden A.Ç.Ç., bu sırada bir internet sağlayıcısı firmanın alt yapı çalışmaları kapsamında açtığı çukura düştü. Vatandaşlar, yaklaşık 2 metrelik çukurdan çocuğu kurtardı. Düşme anı güvenlik kamerası tarafından görüntülenen A.Ç.Ç., ailesine teslim edildi. MERSİN Tarsus’ta uçurtma uçuran çocuk, üstü açık bırakılan kanala böyle düştü

Kaynak: DHA

Etiketler: Tarsus, Güncel, Haber

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