MERSİN TARSUS Zehra, gezmeye gittiği kanyonda düştüğü suda boğuldu

Zehra, gezmeye gittiği kanyonda düştüğü suda boğulduMERSİN'in Tarsus ilçesinde dağlık bölgede ağabeyiyle doğa gezisine çıkan Zehra Ayverdi (25), su doldurmak isterken düştüğü Karasu Kanyonu'nda boğularak hayatını kaybetti.

28.06.2020 14:29 | Son Güncelleme: 28.06.2020 14:59
Zehra, gezmeye gittiği kanyonda düştüğü suda boğuldu
MERSİN'in Tarsus ilçesinde dağlık bölgede ağabeyiyle doğa gezisine çıkan Zehra Ayverdi (25), su doldurmak isterken düştüğü Karasu Kanyonu'nda boğularak hayatını kaybetti.
Olay, Tarsus ilçe merkezine bağlı Boğazpınar Mahallesi Karasu Kanyonu mevkiinde yaşandı. Aslen Şanlıurfalı olan fakat Mersin'de ikamet eden Zehra Ayverdi, iddiaya göre internetten gördüğü ve çok beğendiği Karasu'yu görmek için ağabeyi Ahmet Ayverdi (29) ile birlikte bölgeye gitti. Burada ağabeyi ile birlikte piknik yapan Zehra Ayverdi, iddiaya göre su doldurmak için akarsu yanına gittiği sırada ayağı kayınca suya düştü. Akıntının yoğun olduğu suda bir süre sürüklenen Zehra Ayverdi, daha sonra gözden kayboldu. Telaşlanan ağabeyi., durumu güvenlik ekiplerine bildirdi. Olay yerine jandarma, itfaiye arama kurtarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan aramalarda Zehra Ayverdi'nin cansız bedeni, düştüğü yerden metrelerce uzaklıkta bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR
Okan ÇALIŞKAN/ TARSUS (Mersin), (DHA)
MERSİN TARSUS Zehra, gezmeye gittiği kanyonda düştüğü suda boğuldu

Kaynak: DHA

Etiketler: Karasu, Mersin, Tarsus, Güncel, Haber

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