MERSİN Tarsuslu tekstilciden ücretsiz 30 bin maske

Tarsuslu tekstilciden ücretsiz 30 bin maskeMERSİN'in Tarsus ilçesinde, İlhan Çatal isimli tekstilci, maske üretimine başladı. Tekstil işçilerinin gönüllü olarak çalıştığı atölyede üretilmesi hedeflenen 30 bin adet maskenin ilk etabı olan 10 bin maske, Tarsus Belediyesi'ne teslim edildi.Öğretmenler Mahallesi D-400 Karayolu üzerinde bulunan İlhan Çatal'a ait tekstil atölyesinde, maske üretimi yapılmaya başlandı. İşçilerin gönüllü çalıştığı firmada 30 bin maske imal edilmesi planlanıyor. Çatal, mücadeleye destek olmak için Tarsus Belediyesi'ne ücretsiz maske üretimi yaptıklarını ifade ederek, "İlk olarak 10 bin adet maskeyi teslim ettik. Ülkem için ben de bir damla olmak istedim. Tüm dünyayı kasıp kavuran bu illetten kurtulmak için hep beraber mücadele edilmesi gerekmektedir. Biz de firma olarak üzerimize düşeni yapıyoruz. 30 bin adet maske üretimi için çalışmalarımıza başladık. Tekstil atölyemizi maske üretimine sunduk. Bütün çalışanlarımız hiçbir talep bulunmadan tamamen gönüllü olarak çalışıyor, Allah razı olsun. Yaptığımız 10 bin adet maskeyi belediyemize teslim ettik. Maskelerimizi tamamen ücretsiz üretiyoruz? dedi.Çatal, koronavirüs tedbirler kapsamında alınan tedbirlere mutlaka uyulması gerektiğini, mecbur olmadıkça sokağa çıkılmamasını istedi.

Kaynak: DHA