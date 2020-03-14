Menü
Haberler ›› Güncel ››MERSİN Taşmak üzere olan gölete anında müdahale - Güncel

MERSİN Taşmak üzere olan gölete anında müdahale

Taşmak üzere olan gölete anında müdahaleMERSİN'de merkez Toroslar ilçesinin yüksek kesimlerinde gün boyu devam eden sağanak yağış sonucu taşmak üzere olan gölete ekipler tarafından müdahale edilirken bölgede yaşayan iki ailede güvenlik bir alana yerleştirildi.

14.03.2020 13:40 | Son Güncelleme: 14.03.2020 13:43
Taşmak üzere olan gölete anında müdahale
MERSİN'de merkez Toroslar ilçesinin yüksek kesimlerinde gün boyu devam eden sağanak yağış sonucu taşmak üzere olan gölete ekipler tarafından müdahale edilirken bölgede yaşayan iki ailede güvenlik bir alana yerleştirildi.
Toroslar Belediyesi, gün boyu devam eden kuvvetli sağanak yağış sonucu taşmak üzere olan Yavca Mahallesi'ndeki gölete anında müdahale etti. Bölgeye anında ulaşan ekipler, paletli ekskavatör aracılığıyla göletin taşmaması için tedbir aldı. Ekipler, aynı anda Arslanköy Mahallesi'nde de taşan derelere müdahale ederek olası tehlikelere karşı önlem aldı. Ekipler, gölete yakın 2 evi de güvenli yere yerleştirerek önlem aldı. Aynı zamanda bir ahır da boşaltılarak hayvanların telef olmaması için seferber olundu.
Doğal afet durumlarına karşı her an teyakkuzda olduklarını belirten Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz; "Oluşturmuş olduğumuz afet ekibimiz ile olası yaşanabilecek felaketlere karşı hazırlıklıyız. Yavca Mahallemizde aşırı yağışlar ile dolan gölete ekiplerimiz anında müdahale etti ve böylece hiç bir vatandaşımız mağdur olmadı. Hemşerilerimizin içi rahat olsun. Bu durumu atlatana kadar teyakkuz halinde olacağız" diye konuştu. MERSİN Taşmak üzere olan gölete anında müdahale

Kaynak: DHA

Etiketler : Toroslar, Güncel

Paylaş

Manşet 

Haberler

Koronavirüsü bulaştırmak için market raflarındaki ürünleri tek tek yaladı Güncel
Koronavirüsü bulaştırmak için market raflarındaki ürünleri tek tek yaladı
Öldüren yumruk kamerada! Mahkeme, 8 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırdı Güncel
Öldüren yumruk kamerada! Mahkeme, 8 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırdı
Koronavirüs tedbirleri kapsamında AVM'lerin açılış-kapanış saatleri değişti Güncel
Koronavirüs tedbirleri kapsamında AVM'lerin açılış-kapanış saatleri değişti
Son dakika: Son bir hafta içerisinde, koronavirüs sebebiyle CİMER'e 4 bin 415 başvuru yapıldı Güncel
Son dakika: Son bir hafta içerisinde, koronavirüs sebebiyle CİMER'e 4 bin 415 başvuru yapıldı
Hazar Ergüçlü, Hakan Muhafız dizisinde Taner Ölmez'le olan sevişme sahneleri hakkında konuştu Güncel
Hazar Ergüçlü, Hakan Muhafız dizisinde Taner Ölmez'le olan sevişme sahneleri hakkında konuştu
Koronavirüsün Türkiye'ye sıçramasının ardından termal kameralara talep arttı Güncel
Koronavirüsün Türkiye'ye sıçramasının ardından termal kameralara talep arttı
Apple, koronavirüs nedeniyle Çin dışındaki bütün mağazalarını kapatıyor Güncel
Apple, koronavirüs nedeniyle Çin dışındaki bütün mağazalarını kapatıyor