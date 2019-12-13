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Mersin tefecilere 'hanım ağa' operasyonu

Tefecilere 'Hanım Ağa' operasyonuMersin'de tefecilere yönelik düzenlenen operasyonda 12 kişi gözaltına alındı.

13.12.2019 11:56 | Son Güncelleme: 13.12.2019 11:59
Tefecilere 'Hanım Ağa' operasyonu
'de tefecilere yönelik düzenlenen operasyonda 12 kişi gözaltına alındı. Çetenin lideri olduğu iddia edilen 'Hanım Ağa' lakaplı T.T.'nin evinden çıkan, üzerinde resminin bulunduğu 'Hanım Ağa' yazılı plaket, dikkat çekti.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, gelen şikayetler üzerine kentte tefecilik yapan şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. Belirlenen adreslere yapılan eş zamanlı baskınlarda, 12 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde ve işyerlerinde yapılan aramalarda 1 tabanca, başka kişilere imzalatılmış 7 dolu senet ve içerisinde alacaklıların çetelesinin yazılı olduğu ajanda ele geçirildi. 'Hanım Ağa' lakaplı T.T.'nin evinde ele geçirilen, üzerinde resminin olduğu 'Hanım Ağa' yazılı plaket dikkat çekti.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelilerden 6'sı, adliyeye sevk edildi.
Mersin tefecilere 'hanım ağa' operasyonu

Mersin, Güncel

Kaynak: DHA


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