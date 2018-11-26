Mersin Tehlikeli Yolculuk Kameralara Yansıdı

Mersin
'de patenli 2 gencin hareket halindeki bir kamyonetin arkasına tutunarak seyahat etmesi vatandaşlar tarafından cep telefonu ile kaydedildi. İsmet İnönü
Bulvarı Müftü
Köprüsü üzerinde çarşı istikametine doğru seyreden bir kamyonetin arkasına tutunan patenli gençler, tehlikeye aldırmadan bir süre bu şekilde seyahat etti. Bu sırada yanlarından geçen bir başka araçtaki yolcu da o anları cep telefonunun kamerası ile saniye saniye kaydetti. Sosyal medya sitelerinde de paylaşılan görüntülere kullanıcılar, tepki gösterdi.
26 Kasım 2018 Pazartesi 16:31