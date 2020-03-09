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Mersin Ticaret Borsası

Mersin Ticaret Borsasında barbunyanın kilogramı en yüksek 11,35 liradan satıldı.

09.03.2020 15:20 | Son Güncelleme: 09.03.2020 15:20
Mersin Ticaret Borsası
Mersin Ticaret Borsasında barbunyanın kilogramı en yüksek 11,35 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
ÜrünMiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)
Pirinç (paketli)Kg4,008,00
Fasulye (naturel)Kg6,737,42
BarbunyaKg9,1111,35
Nohut (naturel)Kg2,963,23
Ekmeklik kırmızı sert buğdayKg1,861,96

Kaynak: AA

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Mersin Ticaret Borsası
Etiketler : Mersin, Ekonomi
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