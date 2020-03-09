Mersin Ticaret Borsası
Mersin Ticaret Borsasında barbunyanın kilogramı en yüksek 11,35 liradan satıldı.
09.03.2020 15:20 | Son Güncelleme: 09.03.2020 15:20
Mersin Ticaret Borsasında barbunyanın kilogramı en yüksek 11,35 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Pirinç (paketli)
|Kg
|4,00
|8,00
|Fasulye (naturel)
|Kg
|6,73
|7,42
|Barbunya
|Kg
|9,11
|11,35
|Nohut (naturel)
|Kg
|2,96
|3,23
|Ekmeklik kırmızı sert buğday
|Kg
|1,86
|1,96
Kaynak: AA
Haberin Videosu :Mersin Ticaret Borsası
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