Mersin Ticaret Borsası
Mersin Ticaret Borsası'nda pirincin kilogramı en yüksek 7,58 liradan satıldı.
11.03.2020 15:56 | Son Güncelleme: 11.03.2020 15:56
Mersin Ticaret Borsası'nda pirincin kilogramı en yüksek 7,58 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Pirinç (paketli)
|Kg
|1,60
|7,58
|Bulgur (paketli)
|Kg
|2,58
|3,77
|Yeşil mercimek (ithal)
|Kg
|5,50
|5,50
|Nohut (naturel)
|Kg
|2,92
|3,18
Kaynak: AA
Etiketler : Mersin Ticaret Borsası, Ekonomi
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