Mersin Ticaret Borsası
Mersin Ticaret Borsası'nda barbunyanın kilogramı en yüksek 9,95 liradan satıldı.
12.03.2020 15:36 | Son Güncelleme: 12.03.2020 15:36
Mersin Ticaret Borsası'nda barbunyanın kilogramı en yüksek 9,95 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Pirinç (kırık)
|Kg
|2,90
|2,95
|Bulgur (paketli)
|Kg
|2,50
|3,35
|Fasulye (paketli)
|Kg
|8,80
|11,25
|Barbunya (paketli)
|Kg
|6,10
|9,95
Kaynak: AA
Etiketler : Mersin Ticaret Borsası, Ekonomi
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