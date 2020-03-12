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Mersin Ticaret Borsası

Mersin Ticaret Borsası'nda barbunyanın kilogramı en yüksek 9,95 liradan satıldı.

12.03.2020 15:36 | Son Güncelleme: 12.03.2020 15:36
Mersin Ticaret Borsası
Mersin Ticaret Borsası'nda barbunyanın kilogramı en yüksek 9,95 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
ÜrünMiktar En düşük (TL) En yüksek (TL)
Pirinç (kırık)Kg2,902,95
Bulgur (paketli)Kg2,503,35
Fasulye (paketli)Kg8,8011,25
Barbunya (paketli)Kg6,109,95

Kaynak: AA

Etiketler : Mersin Ticaret Borsası, Ekonomi

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