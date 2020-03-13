Mersin Ticaret Borsası
Mersin Ticaret Borsasında yeşil mercimeğin kilogramı en yüksek 4,88 liradan satıldı.
13.03.2020 16:08 | Son Güncelleme: 13.03.2020 16:08
Mersin Ticaret Borsasında yeşil mercimeğin kilogramı en yüksek 4,88 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Pirinç (paketli)
|Kg
|5,08
|7,48
|Bulgur unu
|Kg
|1,23
|1,35
|Nohut (paketli)
|Kg
|8,00
|9,18
|Yeşil mercimek (paketli)
|Kg
|4,50
|4,88
Kaynak: AA
Manşet
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