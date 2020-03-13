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Mersin Ticaret Borsası

Mersin Ticaret Borsasında yeşil mercimeğin kilogramı en yüksek 4,88 liradan satıldı.

13.03.2020 16:08 | Son Güncelleme: 13.03.2020 16:08
Mersin Ticaret Borsası

Mersin Ticaret Borsasında yeşil mercimeğin kilogramı en yüksek 4,88 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktar En düşük (TL) En yüksek (TL)
Pirinç (paketli)Kg5,087,48
Bulgur unuKg 1,231,35
Nohut (paketli)Kg 8,009,18
Yeşil mercimek (paketli)Kg 4,504,88

Kaynak: AA

Etiketler : Mersin, Ekonomi

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