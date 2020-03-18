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Mersin Ticaret Borsası

Mersin Ticaret Borsasında yeşil mercimeğin kilogramı en yüksek 5,35 liradan satıldı.

18.03.2020 15:14 | Son Güncelleme: 18.03.2020 15:14
Mersin Ticaret Borsası
Mersin Ticaret Borsasında yeşil mercimeğin kilogramı en yüksek 5,35 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
ÜrünMiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)
BörülceKg7,698,33
Fasulye (ithal)Kg9,5011,40
Barbunya (paketli)Kg9,8010,00
Yeşil mercimekKg2,905,35

Kaynak: AA

Etiketler : Mersin, Ekonomi

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