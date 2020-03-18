Mersin Ticaret Borsası
Mersin Ticaret Borsasında yeşil mercimeğin kilogramı en yüksek 5,35 liradan satıldı.
18.03.2020 15:14 | Son Güncelleme: 18.03.2020 15:14
Mersin Ticaret Borsasında yeşil mercimeğin kilogramı en yüksek 5,35 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Börülce
|Kg
|7,69
|8,33
|Fasulye (ithal)
|Kg
|9,50
|11,40
|Barbunya (paketli)
|Kg
|9,80
|10,00
|Yeşil mercimek
|Kg
|2,90
|5,35
Kaynak: AA
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