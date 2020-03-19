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Mersin Ticaret Borsası

Mersin Ticaret Borsası'nda makarnanın kilogramı en yüksek 9,53 liradan satıldı.

19.03.2020 15:20 | Son Güncelleme: 19.03.2020 15:20
Mersin Ticaret Borsası
Mersin Ticaret Borsası'nda makarnanın kilogramı en yüksek 9,53 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
ÜrünMiktar En düşük (TL) En yüksek (TL)
Buğday kepeğiKg1,151,20
Pirinç (paketli)Kg3,507,39
Bulgur (paketli)Kg2,604,57
MakarnaKg2,549,53
Nohut (paketli)Kg2,458,80

Kaynak: AA

Etiketler : Mersin Ticaret Borsası, Ekonomi

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