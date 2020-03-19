Mersin Ticaret Borsası
Mersin Ticaret Borsası'nda makarnanın kilogramı en yüksek 9,53 liradan satıldı.
19.03.2020 15:20 | Son Güncelleme: 19.03.2020 15:20
Mersin Ticaret Borsası'nda makarnanın kilogramı en yüksek 9,53 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Buğday kepeği
|Kg
|1,15
|1,20
|Pirinç (paketli)
|Kg
|3,50
|7,39
|Bulgur (paketli)
|Kg
|2,60
|4,57
|Makarna
|Kg
|2,54
|9,53
|Nohut (paketli)
|Kg
|2,45
|8,80
Kaynak: AA
Etiketler : Mersin Ticaret Borsası, Ekonomi