Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL) Buğday kepeği Kg 1,15 1,20 Pirinç (paketli) Kg 3,50 7,39 Bulgur (paketli) Kg 2,60 4,57 Makarna Kg 2,54 9,53 Nohut (paketli) Kg 2,45 8,80

Mersin Ticaret Borsası'nda makarnanın kilogramı en yüksek 9,53 liradan satıldı.Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

Kaynak: AA