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Mersin Ticaret Borsası

Mersin Ticaret Borsasında yeşil mercimeğin kilogramı en yüksek 4,60 liradan satıldı.

20.03.2020 14:54 | Son Güncelleme: 20.03.2020 14:54
Mersin Ticaret Borsası
Mersin Ticaret Borsasında yeşil mercimeğin kilogramı en yüksek 4,60 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
ÜrünMiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)
Arpa (ithal)Kg1,271,27
Buğday kepeğiKg1,131,20
İrmikKg5,365,36
Fasulye (ithal)Kg9,6510,80
Yeşil mercimekKg4,504,60
Nohut (paketli)Kg4,904,90

Kaynak: AA

Etiketler : Ekonomi

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