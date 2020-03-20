Mersin Ticaret Borsası

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL) Arpa (ithal) Kg 1,27 1,27 Buğday kepeği Kg 1,13 1,20 İrmik Kg 5,36 5,36 Fasulye (ithal) Kg 9,65 10,80 Yeşil mercimek Kg 4,50 4,60 Nohut (paketli) Kg 4,90 4,90

Mersin Ticaret Borsasında yeşil mercimeğin kilogramı en yüksek 4,60 liradan satıldı.Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

Kaynak: AA