Mersin Ticaret Borsası
Mersin Ticaret Borsasında yeşil mercimeğin kilogramı en yüksek 4,60 liradan satıldı.
20.03.2020 14:54 | Son Güncelleme: 20.03.2020 14:54
Mersin Ticaret Borsasında yeşil mercimeğin kilogramı en yüksek 4,60 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Arpa (ithal)
|Kg
|1,27
|1,27
|Buğday kepeği
|Kg
|1,13
|1,20
|İrmik
|Kg
|5,36
|5,36
|Fasulye (ithal)
|Kg
|9,65
|10,80
|Yeşil mercimek
|Kg
|4,50
|4,60
|Nohut (paketli)
|Kg
|4,90
|4,90
Kaynak: AA
Etiketler : Ekonomi