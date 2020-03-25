Mersin Ticaret Borsası
Mersin Ticaret Borsasında buğdayın kilogramı en yüksek 2,86 liradan satıldı.
25.03.2020 14:44 | Son Güncelleme: 25.03.2020 14:44
Mersin Ticaret Borsasında buğdayın kilogramı en yüksek 2,86 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Buğday (aşurelik)
|Kg
|2,80
|2,86
|Şehriye
|Kg
|3,70
|3,70
|Bulgur (paketli)
|Kg
|2,60
|4,37
|Makarna
|Kg
|3,52
|3,70
|Bezelye
|Kg
|4,10
|4,40
Kaynak: AA