Mersin Ticaret Borsası
Mersin Ticaret Borsasında yeşil mercimeğin kilogramı en yüksek 5,10 liradan satıldı.
26.03.2020 15:04 | Son Güncelleme: 26.03.2020 15:04
Mersin Ticaret Borsasında yeşil mercimeğin kilogramı en yüksek 5,10 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Buğday (makarnalık)
|Kg
|1,90
|1,90
|Fasulye (sıra)
|Kg
|8,60
|9,65
|Yeşil mercimek
|Kg
|4,00
|5,10
|Nohut (naturel)
|Kg
|2,83
|5,50
Kaynak: AA