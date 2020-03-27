Mersin Ticaret Borsası
Mersin Ticaret Borsasında nohudun kilogramı en yüksek 5,65 liradan satıldı.
27.03.2020 15:10 | Son Güncelleme: 27.03.2020 15:10
Mersin Ticaret Borsasında nohudun kilogramı en yüksek 5,65 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Fasulye (ithal)
|Kg
|9,10
|12,50
|Barbunya (paketli)
|Kg
|10,25
|10,25
|Yeşil Mercimek
|Kg
|3,90
|5,70
|Nohut (naturel)
|Kg
|2,90
|5,65
Kaynak: AA