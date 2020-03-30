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Mersin Ticaret Borsası

Mersin Ticaret Borsasında barbunyanın kilogramı en yüksek 11,23 liradan satıldı.

30.03.2020 14:50 | Son Güncelleme: 30.03.2020 14:50
Mersin Ticaret Borsası
Mersin Ticaret Borsasında barbunyanın kilogramı en yüksek 11,23 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
ÜrünMiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)
Barbunya (paketli)Kg9,8011,23
Bulgur (paketli)Kg3,105,40
Mercimek (sarı iç)Kg6,206,33
Yeşil mercimek (paketli)Kg4,698,30

Kaynak: AA

Etiketler: Mersin, Ekonomi
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