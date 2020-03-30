Mersin Ticaret Borsası
Mersin Ticaret Borsasında barbunyanın kilogramı en yüksek 11,23 liradan satıldı.
30.03.2020 14:50 | Son Güncelleme: 30.03.2020 14:50
Mersin Ticaret Borsasında barbunyanın kilogramı en yüksek 11,23 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Barbunya (paketli)
|Kg
|9,80
|11,23
|Bulgur (paketli)
|Kg
|3,10
|5,40
|Mercimek (sarı iç)
|Kg
|6,20
|6,33
|Yeşil mercimek (paketli)
|Kg
|4,69
|8,30
Kaynak: AA