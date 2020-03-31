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Mersin Ticaret Borsası

Mersin Ticaret Borsasında fasulyenin kilogramı en yüksek 10,72 liradan satıldı.

31.03.2020 15:18 | Son Güncelleme: 31.03.2020 15:18
Mersin Ticaret Borsası
Mersin Ticaret Borsasında fasulyenin kilogramı en yüksek 10,72 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
ÜrünMiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)
Buğday (makarnalık)Kg1,911,91
Mısır (dökme)Kg1,501,70
Fasulye (paketli)Kg10,0010,72
Nohut (naturel)Kg2,932,94

Kaynak: AA

Etiketler: Mersin, Ekonomi
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