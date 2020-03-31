Mersin Ticaret Borsası
Mersin Ticaret Borsasında fasulyenin kilogramı en yüksek 10,72 liradan satıldı.
31.03.2020 15:18 | Son Güncelleme: 31.03.2020 15:18
Mersin Ticaret Borsasında fasulyenin kilogramı en yüksek 10,72 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Buğday (makarnalık)
|Kg
|1,91
|1,91
|Mısır (dökme)
|Kg
|1,50
|1,70
|Fasulye (paketli)
|Kg
|10,00
|10,72
|Nohut (naturel)
|Kg
|2,93
|2,94
Kaynak: AA