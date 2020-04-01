Mersin Ticaret Borsası
Mersin Ticaret Borsasında nohudun kilogramı en yüksek 4,06 liradan satıldı.
01.04.2020 14:56 | Son Güncelleme: 01.04.2020 14:56
Mersin Ticaret Borsasında nohudun kilogramı en yüksek 4,06 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Buğday (makarnalık)
|Kg
|1,90
|1,90
|Yeşil mercimek
|Kg
|3,48
|4,05
|Nohut (naturel)
|Kg
|2,83
|4,06
|Bulgur (paketli)
|Kg
|2,75
|2,75
Kaynak: AA