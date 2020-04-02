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Mersin Ticaret Borsası

Mersin Ticaret Borsasında yeşil mercimeğin kilogramı en yüksek 5,5 liradan satıldı.

02.04.2020 14:50 | Son Güncelleme: 02.04.2020 14:50
Mersin Ticaret Borsası
Mersin Ticaret Borsasında yeşil mercimeğin kilogramı en yüksek 5,5 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)
Buğday (naturel)Kg1,991,99
Yeşil mercimekKg5,375,50
Nohut (naturel)Kg3,003,10
Kırmızı mercimek kepeğiKg1,111,11

Kaynak: AA

Etiketler: Mersin, Ekonomi
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