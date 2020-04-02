Mersin Ticaret Borsası
Mersin Ticaret Borsasında yeşil mercimeğin kilogramı en yüksek 5,5 liradan satıldı.
02.04.2020 14:50 | Son Güncelleme: 02.04.2020 14:50
Mersin Ticaret Borsasında yeşil mercimeğin kilogramı en yüksek 5,5 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Buğday (naturel)
|Kg
|1,99
|1,99
|Yeşil mercimek
|Kg
|5,37
|5,50
|Nohut (naturel)
|Kg
|3,00
|3,10
|Kırmızı mercimek kepeği
|Kg
|1,11
|1,11
Kaynak: AA