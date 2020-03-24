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MERSİN Toroslar'da videokonferans dönemi

Toroslar'da videokonferans dönemiMERSİN'de, Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, koronavirüs ve sosyal mesafe kuralı nedeni ile müdürler toplantısını internet üzerinden videokonferans yoluyla gerçekleştirdi.

24.03.2020 15:01 | Son Güncelleme: 24.03.2020 15:03
Toroslar 'da videokonferans dönemi
MERSİN'de, Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, koronavirüs ve sosyal mesafe kuralı nedeni ile müdürler toplantısını internet üzerinden videokonferans yoluyla gerçekleştirdi. Meclis üyeleri ve muhtarların yanı sıra, toplu katılımla gerçekleştirilecek tüm toplantılar da risk atlatılana kadar bu teknolojiyle yapılacak.
Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, tüm dünyaya yayılan ve Türkiye 'yi de etkisi altına alan Koronavirüs salgınına karşı kurum içi toplu katılımla yapılacak tüm toplantıları videokonferans ile gerçekleştirme kararı aldı. Başkan Yılmaz, ilk online toplantısını da birim müdürleriyle yaptı. Toplantıda, salgının yayılmasını önlemeye yönelik yapılan çalışmalar değerlendirilerek, yeni planlamalar da ele alındı. Toplantıda ayrıca kronik rahatsızlığı bulunan personele izin verilmesi, diğer personellerin dönüşümlü olarak idari izne çıkmaları ve salgınla mücadelede yer alan personelin ise özveri ile çalışmasına devam etmesi görüşüldü. Birim müdürlerine gerekli talimatlar da veren Başkan Yılmaz, ilçedeki kamu kurumlarıyla da koordineli hareket ederek bu süreci en başarılı şekilde yönettiklerini kaydetti.
İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelge ile 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşların sokağa çıkması kısıtlanırken, bu önlem kapsamında oluşturulan Vefa Sosyal Destek Grubu'nun çalışmaları hakkında da bilgi veren Başkan Yılmaz; "İkametinden ayrılma kısıtlaması olan 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımızdan kim yardım isterse yanlarında olacağız" diye konuştu.
Türkiye'de ilk Koronavirüs vakasının görüldüğü andan itibaren dezenfekte çalışmalarına başladıklarını belirten Başkan Yılmaz; "Ortak yaşam alanlarının ilaçlanmasından iş yerlerinin denetlenmesine kadar birçok konuda çalışmalarımızı kesintisiz sürdürüyoruz. Ne yazık ki ülkemizde de her geçen gün virüsten enfekte olan hasta sayısı artmakta. Yaşanan tüm bu gelişmeler sonucunda biz de bu süreçteki toplantılarımızı videokonferans aracılığıyla gerçekleştirme kararı aldık. Bu salgını asla hafife almamalı ve çok dikkatli olmalıyız. Tedbirli davranarak, riski ortadan kaldırabiliriz" dedi.
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MERSİN Toroslar’da videokonferans dönemi

Kaynak: DHA

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MERSİN Toroslar'da videokonferans dönemi
Etiketler : Atsız Afşın Yılmaz, Koronavirüs, Toroslar, Türkiye, Güncel

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