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Mersin toroslar zabıtasından 'şırıngalı çikolata' denetimi

Toroslar zabıtasından 'şırıngalı çikolata' denetimiMERSİN'de Toroslar Belediyesi, ilçe genelindeki okul kantinlerinde ve çevresindeki bakkallarda, son günlerde ülke gündeminde sıkça yer alan 'şırıngalı çikolata' ile ilgili denetim gerçekleştirdi.

16.12.2019 17:35 | Son Güncelleme: 16.12.2019 17:37
zabıtasından 'şırıngalı çikolata' denetimi
MERSİN'de Toroslar Belediyesi, ilçe genelindeki okul kantinlerinde ve çevresindeki bakkallarda, son günlerde ülke gündeminde sıkça yer alan 'şırıngalı çikolata' ile ilgili denetim gerçekleştirdi.
Ankara'da ve 'da 2 çocuğun ölümüne sebebiyet veren çikolata üzerinde tehlikeli olması nedeniyle Toroslar Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Küçük yaşlardaki çocukların şırıngalı çikolatanın ambalajını açmakta zorlandıkları için ağızlarıyla açmaya çalışmaları sonucu kapağının boğazlarına kaçması ölümlere neden olduğu bildirildi.
Bu kapsamda denetimler yapan ekipler, öğrencilerin sağlığını tehlikeye atacak şırıngalı çikolata ve benzeri ürünlerin satışının yapılıp yapılmadığını inceleyerek uyarılarda bulundu. Aynı zamanda denetimler sırasına iş yeri açma, çalıştırma, hijyen, gıda maddelerini saklama koşulları ve ürünlerin son kullanma tarihleri de kontrol edildi.
DENETİMLERİMİZİ ARALIKSIZ SÜRDÜRECEĞİZ
Halkın, çocukların sağlığının her zaman öncelikleri olduğunu belirten Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, Çocuklarımızın sağlığını tehlikeye atacak ürünlerin satışını engellemek istiyoruz. Öğrencilerimizin okullarında hijyenik koşullarda ve sağlıklı ürünler tüketmeleri amacıyla denetimlerimizi aralıksız sürdüreceğiz. Eğitim kurumlarındaki kantinlerden ve bakkallardan da bu konuda duyarlılık bekliyoruzö dedi.
Mersin toroslar zabıtasından 'şırıngalı çikolata' denetimi

Diyarbakır, Toroslar, Güncel

Kaynak: DHA


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