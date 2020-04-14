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MERSİN-Trafik zabıta ekipleri, denetimlerini sürdürüyor

Trafik zabıta ekipleri, denetimlerini sürdürüyorMERSİN'de, trafik zabıta denetim ekipleri, salgına karşı alınan tedbirler kapsamında toplu taşıma araçlarını kent genelinde rutin olarak denetlemeyi sürdürüyor.

14.04.2020 16:21 | Son Güncelleme: 14.04.2020 16:32
Trafik zabıta ekipleri, denetimlerini sürdürüyor
MERSİN'de, trafik zabıta denetim ekipleri, salgına karşı alınan tedbirler kapsamında toplu taşıma araçlarını kent genelinde rutin olarak denetlemeyi sürdürüyor.
Yolcu sayısının araç yolcu kapasitesinin yüzde 50'sinden fazla olmamasına dikkat eden ekipler, Büyükşehir Belediyesi'ne ve kooperatiflere bağlı toplu taşıma araçlarını tek tek durdurarak denetliyor. Kurallara uymayanlara ise cezai işlem uyguluyor. İşe gitmek ya da ihtiyaçlarını karşılamak için evden çıkmak zorunda olan yurttaşların birbirleriyle olan temasını en aza indirmek için toplu taşıma araçları kapasitesinin yarısı kadar yolcu alıyor. Büyükşehir Trafik Zabıta denetim ekipleri, bu kural başta olmak üzere, aracın iç, dış hijyeni ve yapılması gereken rutin dezenfeksiyon işlemi konusunda toplu taşıma araçlarında denetim gerçekleştiriyor. Dezenfeksiyon yapıldığına dair araca yapıştırılan etiketleri kontrol eden ekipler, şoförlere sefer sırasında düzenli maske kullanımı konusunda da uyarıda bulunuyor. Zabıta ekipleri, kentin farklı noktalarında aralıksız olarak denetleme çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda toplu taşıma araçlarına yönelen ekipler, denetimlerde özellikle İçişleri Bakanlığı'nın 24 Mart tarihli genelgesinde belirtilen noktaları dikkate alıyor. Büyükşehir Belediyesi'ne ait toplu taşıma araçları, personel servisleri ve kooperatiflere bağlı minibüsleri tek tek durduran ekipler denetimlerde, araçlardaki yolcu sayısının araç kapasitesinin yüzde 50'sinden fazla olmamasına büyük özen gösteriyor. Araçlarda yolcuların sosyal mesafesini korumasına da dikkat eden ekipler, kurala uymayan yolcuları uyarıyor. Belirtilenden fazla yolcu alan araç sürücülerine ise cezai işlem uygulanıyor. Gerekli denetimleri yapan Trafik Zabıta denetim ekipleri, yolculara Büyükşehir'in hazırladığı, içinde el dezenfektanı, sabun, maske ve bilgilendirme broşürü bulunan sağlık paketlerini de sunuyor. Ekipler, yolculara maske kullanımı konusunda hassasiyet göstermeleri ve mümkün olduğunca evlerinde kalmaları çağrısında da bulunuyor.
Zabıta Dairesi Başkanlığı Trafik Zabıta Şube Müdür Vekili Zekeriya Özmüş yapılan denetimlerle ilgili bilgi verdi. Özmüş, denetimlerin yanı sıra ekiplerin virüs tehdidiyle ilgili gerekli noktalarda yolcuları da bilgilendirdiğini ifade ederek, 'Halk sağlığı ile ilgili hazırlanan sağlık paketlerini halkımıza sunuyoruz. Vatandaşlarımıza mümkün olduğunca dışarı çıkmamaları konusunda ve gerekli tedbirleri almaları konusunda bilgilendirme yapıyoruz' dedi. Koronavirüs salgınıyla mücadelede çalışmaların aralıksız devam ettiğini kaydeden Özmüş, 'Toplu taşıma araçlarına, yüzde 50 yolcu taşıma kuralına uymaları, temizlik, hijyen ve dezenfeksiyona önem vermeleri konusunda bilgilendirme yapıyoruz' diye konuştu. MERSİN-Trafik zabıta ekipleri, denetimlerini sürdürüyor

Kaynak: DHA

Etiketler: Zabıta, Araç, Güncel
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