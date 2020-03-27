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MERSİN Trafik zabıta ekipleri toplu taşıma araçlarını denetliyor

Trafik zabıta ekipleri toplu taşıma araçlarını denetliyorMERSİN'de Büyükşehir Belediyesi Trafik Zabıta Denetim ekipleri, koronavirüs (COVID-19) salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında tüm toplu taşıma araçlarını denetledi.

27.03.2020 13:20 | Son Güncelleme: 27.03.2020 13:27
Trafik zabıta ekipleri toplu taşıma araçlarını denetliyor
MERSİN'de Büyükşehir Belediyesi Trafik Zabıta Denetim ekipleri, koronavirüs (COVID-19) salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında tüm toplu taşıma araçlarını denetledi.
Ekipler, gün içinde çok sayıda vatandaşın bindiği dolmuş ve halk otobüslerini halk sağlığını koruma adına belirlenen kriterlere göre denetledi. İl ve ilçelerdeki tüm toplu taşıma araçları, araç ruhsatında belirtilen yolcu taşıma kapasitesinin yüzde 50'si oranında yolcu kabul edecek ve araç içindeki yolcuların oturma şekli yolcuların birbirleriyle temasını engelleyecek şekilde olacak. Genelgeye göre yolcular yan yana oturmayacak. Ekipler denetim sırasında hem şoför hem de yolcuları bu kurallara hassasiyetle uymaları konusunda uyardı. Yolculara ve şoförlere salgın tehdidine karşı halk sağlığını korumak adına yürürlüğe giren genelgelere uymaları gerektiğini belirten Zabıta Dairesi Başkanlığı Trafik Zabıta Şube Müdür Vekili Zekeriya Özmüş, 'Herkes tek oturacak. Bu konuda yolcu da şoför de birbirine yardımcı olacak. Halk sağlığı önemli. Gelen genelgeler doğrultusunda hareket edeceğiz. Halk sağlığı için bu kurallara uymak zorundayız' dedi. Trafik Zabıta Denetim ekipleri, koronavirüs salgınına karşı toplu taşıma araçlarında dezenfeksiyon işlemi yapıldığına dair bulundurulması gereken etiketleri de kontrol etti.
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MERSİN Trafik zabıta ekipleri toplu taşıma araçlarını denetliyor

Kaynak: DHA

Etiketler: Zabıta, Güncel

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MERSİN Trafik zabıta ekipleri toplu taşıma araçlarını denetliyor

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