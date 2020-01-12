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Mersin trenin çarptığı kadın öldü

Trenin çarptığı kadın öldüMERSİN'in Tarsus ilçesinde hemzemin geçitten yolun karşısına geçerken trenin çarptığı Elife Kirik (47), yaşamını yitirdi.

12.01.2020 18:44 | Son Güncelleme: 12.01.2020 18:45
Trenin çarptığı kadın öldü
MERSİN'in ilçesinde hemzemin geçitten yolun karşısına geçerken trenin çarptığı Elife Kirik (47), yaşamını yitirdi.
Kaza, Tarsus ilçesine bağlı Öğretmenler Mahallesi ile Anıt Mahallesi arasındaki hemzemin geçitte meydana geldi. İddiaya göre, Mithatpaşa Hemzemin Geçidi'nde yolun karşısına geçmek isteyen Elife Kirik'e tren çarptı. Çarpmanın etkisiyle karayoluna savrulan kadını görenler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Kaza yerine gelen sağlık ekipleri, Kirik'in hayatını kaybettiğini belirledi. Bir süre tren seferleri durdurulurken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Mersin trenin çarptığı kadın öldü

Tarsus, Güncel

Kaynak: DHA


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