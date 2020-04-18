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MERSİN Turizm cenneti Kızkalesi'nde sessizlik hakim

Turizm cenneti Kızkalesi'nde sessizlik hakimMERSİN'in Erdemli ilçesindeki UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan turizm merkezi Kızkalesi, sokağa çıkma yasağıyla birlikte boş kaldı.

18.04.2020 16:40 | Son Güncelleme: 18.04.2020 16:46
Turizm cenneti Kızkalesi 'nde sessizlik hakim
MERSİN'in Erdemli ilçesindeki UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan turizm merkezi Kızkalesi, sokağa çıkma yasağıyla birlikte boş kaldı.
İçişleri Bakanlığı'nca sokağa çıkma yasağı ilan edilen 31 şehirden Mersin 'de, kent merkezi gibi Erdemli ve Silifke ilçe sınırları içinde bulunan tatil merkezleri, ören yerleri ve mesire alanları da boş kaldı. Geçen yıl aynı dönemde binlerce yerli ve yabancı tatilciye ev sahipliği yapan Kızkalesi'ndeki tesisler de koronavirüs salgınının önlenmesine yönelik olarak uygulamaya konan sokağa çıkma yasağıyla sessizliğe büründü.
Kızkalesi Turizm ve Kültür Derneği Başkanı Hüseyin Çalışkan, geçen yıllarda her gün yerli ve yabancı turistlere ev sahipliği yapan Kızkalesi'ne koronavirüs nedeni ile kimsenin gelmediğini dile getirdi. MERSİN Turizm cenneti Kızkalesi’nde sessizlik hakim

Kaynak: DHA

Etiketler: Kızkalesi, Mersin, Güncel
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