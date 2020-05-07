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MERSİN Türkiye'nin ilk örtü altı üzüm hasadı yapıldı

Türkiye'nin ilk örtü altı üzüm hasadı yapıldıMERSİN'in Tarsus ilçesinde bir çiftçi tarafından yüksek serada yetiştirilen Yalova incisi türü üzüm hasadı başladı.

07.05.2020 12:58 | Son Güncelleme: 07.05.2020 13:02
Türkiye'nin ilk örtü altı üzüm hasadı yapıldı
MERSİN'in Tarsus ilçesinde bir çiftçi tarafından yüksek serada yetiştirilen Yalova incisi türü üzüm hasadı başladı.
Yalova incisi türü üzümler, deniz seviyesinin altında bulunun Tarsus ilçesinde Kulak Mahallesinde hasat edildi. İç piyasaya ve ihracata gönderilecek olan üzüm üreticinin de yüzünü güldürüyor. 18 dönüm arazi üzerine kurduğu yüksek serada yetiştirdiği üzümleri hasat etmeye başlayan üretici Ali Eren, "Verimli bir sezon bekliyoruz. Yüksek serada hasat etmeye başladık ve devam ediyoruz. 30-35 ton ürün bekliyoruz iç piyasalık ve ihracat işi de olduğu için güzel bir sezon geçmesini diliyoruzö dedi.
Tarsus Ziraat Odası Başkanı Veyis Avcı, ilçedeki yüksek seralarda hasat döneminin başladığını ifade ederek, "Deniz seviyesinin 1,5 metre aşağısında kum bölgesinde normalde 30 Haziran'da çıkan üzüm şu anda örtü altında hasada başlandı. Tarsus'ta normalde 40 bin dönüm üzüm alanımız mevcut, yüksek seralarımız ise 600 dekar civarında. Yüksek seralarda bugün itibariyle üzüm hasadımız başladı" dedi. MERSİN Türkiye’nin ilk örtü altı üzüm hasadı yapıldı

Kaynak: DHA

Etiketler: Türkiye, Yalova, Tarsus, Güncel, Haber

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