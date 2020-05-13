MERSİN Tutuklanan kapkaç şüphelisi Çekmeyin, sizin yüzünüzden iş bulamıyorum

Tutuklanan kapkaç şüphelisi: Çekmeyin, sizin yüzünüzden iş bulamıyorumMERSİN'de, Suriyeli K.A. adlı kadının boynundaki altın zinciri kopararak çalan E.A., tutuklandı.

13.05.2020 11:00 | Son Güncelleme: 13.05.2020 11:03
Tutuklanan kapkaç şüphelisi: Çekmeyin, sizin yüzünüzden iş bulamıyorum
MERSİN'de, Suriyeli K.A. adlı kadının boynundaki altın zinciri kopararak çalan E.A., tutuklandı. E.A., kendisini görüntüleyen gazetecilere, "Çekmeyin, sizin yüzünüzden iş bulamıyorum" dedi.
Olay, merkez Toroslar ilçesine bağlı Hüseyin Okan Merzeci Bulvarı Kurdali Kavşağı'nda meydana geldi. Suriyeli K.A., arkadaşı ile birlikte yolda yürüdüğü sırada, boynundaki altın zincir kapkaç yöntemiyle çalındı. Kadının 60 santimetre uzunluğundaki zincirinin yarısı çalınırken, zanlı motosiklete binerek kaçtı. Olayın ardından bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri, eşkalini tespit ettikleri E.A.?yı yakalayıp, gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen E.A., bu sırada, kendisini görüntüleyen gazetecilere "Çekmeyin sizin yüzünüzden iş bulamıyorum" dedi. E.A. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Kapkaç olayına yardım eden motosiklet sürücüsü H.A.?yı yakalama çalışmaları ise sürüyor.
GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI
Hırsızlık olayı kameralara yansırken, 2 kadının yanına yaklaşan E.A. ve motosikletli H.A.?nın kadınları takip ettiği anlar anbean kaydedildi. MERSİN Tutuklanan kapkaç şüphelisi Çekmeyin, sizin yüzünüzden iş bulamıyorum

Kaynak: DHA

Etiketler: Toroslar, Güncel, Haber

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