MERSİN TUTUKLANAN KATİL ZANLISI ZAVALLI ÇOCUK, ÜZÜLDÜM ONA

MERSİN'de iki grup arasında çıkan, Yusuf Martkan'ın (28) yaşamını yitirdiği kavgada K.Ü. (27) ile C.E. (27) tutuklandı. Pompalı tüfekle Yusuf Martkan'ı öldürdüğü önü sürülen K.Ü., adliyeye götürülürken gazetecilerin 'Neden yaptın' sorusu üzerine Pişmanım, ağladım. Zavallı çocuk, üzüldüm ona dedi. Olay, önceki gün Turgutreis Mahallesi'nde meydana geldi. Akraba oldukları öğrenilen K.Ü., M.Ü. (26) ile karşılaştıkları C.E. ve Yusuf Martkan arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşünce, taraflar birbirlerine pompalı tüfeklerle ateş açtı. K.Ü.'nün silahından çıkan saçmaların isabet ettiği Yusuf Martkan kanlar içinde yere yığıldı. Çevredekilerin çağırdığı ambulansla Toros Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Martkan, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.Olayın ardından çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, kavgaya karışan 3 kişiyi gözaltına aldı. Emniyetteki sorguları tamamlanan şüpheliler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Sevk sırasında katil zanlısı K.Ü., gazetecilerin 'Neden yaptınız, pişman mısınız' sorusuna, Pişmanım, ağladım. Zavallı çocuk, üzüldüm ona. Olmayacak bir şey oldu. Alkollüyken bana saldırdılar dedi.Sağlık kontrolünün ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan şüphelilerden katil zanlısı K.Ü. ve kavgada silah kullandığı öne sürülen C.E. tutuklanarak cezaevine konulurken, M.Ü. ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.