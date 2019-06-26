MERSİN U-16 Briç Yaz Kampı sona erdi

U-16 Briç Yaz Kampı sona erdi Mersin
'in Bozyazı
ilçesinde, Türkiye Briç Federasyonu
tarafından düzenlenen U-16 Briç Yaz Kampı, final müsabakaları ile sona erdi.
İlçedeki bir otelde 75 sporcunun katılımı ile gerçekleştirilen organizasyonda, 12 takım dereceye girmek için mücadele etti. Final maçları sonucunda Denizli
ekibi Çiywork 1'inci, Zonguldak
takımı İsimsizler
2'nci, Osmaniye
temsilcisi Kadirli Akıl Oyunları
Merkezi (KAOM) ise 3'üncü oldu.
İyi bir kamp dönemi geçirdiklerini dile getiren milli takım antrenörü Tuncay Altun, Briç, ülkemizde yeni tanınıyor ama özellikle ilkokul ve ortaokul yaş grubunda büyük bir ilgi oluşmaya başladı. Çocuklarımızın sanal oyunlardan böyle güzel bir takım ve akıl sporuna yönlenmesini toplumumuz açısından mutluluk verici olarak görüyorum. Federasyonumuzun bu konudaki çalışmalarının olumlu yansımalarını görmeye başladık dedi.
Konuşmaların ardından dereceye giren takımlara kupaları teslim edildi.