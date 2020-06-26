MERSİN 'Uçan tabut' kuşlara yuva oldu

'Uçan tabut' kuşlara yuva olduUÇTUĞU dönemlerde yüksek kaza oranı nedeniyle 'uçan tabut' olarak anılan CF-104 Starfighter tipi bombardıman uçağı, Mersin'de, Pozcu Sahili'nde sergileniyor.

26.06.2020 10:20 | Son Güncelleme: 26.06.2020 11:32
'Uçan tabut' kuşlara yuva oldu
UÇTUĞU dönemlerde yüksek kaza oranı nedeniyle 'uçan tabut' olarak anılan CF-104 Starfighter tipi bombardıman uçağı, Mersin'de, Pozcu Sahili'nde sergileniyor. Kentin simgesi haline gelen uçak, üzerine konan kuşlara, yuva oluyor.
Kanada'dan Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) 1983 yılında hibe edilen CF-104 Starfighter tipi savaş uçağı, gerek binlerce fit yüksekliğe çıkması, gerekse de hızı nedeniyle dönemin en etkili av önleme ve bombardıman uçakları arasında yer alıyor. Uçtuğu dönemlerde yüksek kaza oranından ötürü 'uçan tabut' olarak da anılan uçak, son uçuşlarının ardından hangara çekilerek, anıt uçak olarak Türkiye'nin çeşitli yerlerinde sergilenmesi için gönderildi. 1999 yılında TSK tarafından 8-7005 koduyla Mersin'e hibe edilen uçak, 21 yıldır Adnan Menderes Bulvarı üzeri Pozcu Sahili'nde sergileniyor. Kentin simgesi haline gelen uçağın çeşitli yerlerine kuşların yuva yaptığı görüldü.
BARIŞ HAREKATI SIRASINDA ELE GEÇİRİLMİŞTİ, O DA SERGİLENİYOR
20 Temmuz 1974'te gerçekleştirilen Kıbrıs Barış Harekatı sırasında ganimet olarak ele geçirilen Şehit Teğmen Caner Gönyeli Gemisi de sergileniyor. Ele geçirildikten sonra Türk Deniz Kuvvetleri bünyesinde 8 Nisan 1976- 12 Temmuz 1996 tarihleri arasında 'karakol botu' olarak görev yapan gemi, Mersin sahilinde ziyaretçileri ağırlıyor. Adını, Barış Harekatı sırasında batan TCG Kocatepe'de şehit olan Teğmen Caner Gönyeli'den alan gemi, görevini tamamlamasının ardından çocuklara hem gemi sevgisini aşılamak hem de tarihi bilinç oluşturmak için Mersin'e getirildi. Efsane savaş uçağı ile aynı yerde sergilenen gemi, geldiği ilk günden beri yerli ve yabancı turistler tarafından ziyaret ediliyor. MERSİN ’Uçan tabut’ kuşlara yuva oldu

Kaynak: DHA

Etiketler: Mersin, Güncel, Haber

Manşet

Haberler

Son dakika: Manisa’nın Saruhanlı ilçesinde 5.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Son dakika: Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde 5.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Survivor’da araba ödülünü kazanan isim belli oldu! İkinci kez araba sahibi oldu
Survivor'da araba ödülünü kazanan isim belli oldu! İkinci kez araba sahibi oldu
Güldür Güldür Show’da yaprak dökümü! Sinan Çalışkanoğlu’ndan sonra Evrim Akın ve Emre Altuğ da ayrıldı
Güldür Güldür Show'da yaprak dökümü! Sinan Çalışkanoğlu'ndan sonra Evrim Akın ve Emre Altuğ da ayrıldı
Son dakika: Manisa’da meydana gelen ve İstanbul’da da hissedilen deprem anı kamerada!
Son dakika: Manisa'da meydana gelen ve İstanbul'da da hissedilen deprem anı kamerada!
İBB tarafından satın alınan tabloda Fatih Sultan Mehmet’in karşısındaki genç kim? İlber Ortaylı yanıtladı
İBB tarafından satın alınan tabloda Fatih Sultan Mehmet'in karşısındaki genç kim? İlber Ortaylı yanıtladı
İlişkisinin bitmesine sebep olarak gördüğü kişiye kurşun yağdırdı
İlişkisinin bitmesine sebep olarak gördüğü kişiye kurşun yağdırdı
Ailesiyle kaza geçiren Buse Varol, 5 haftalık hamile olduğunun müjdesini verdi
Ailesiyle kaza geçiren Buse Varol, 5 haftalık hamile olduğunun müjdesini verdi
Eski Survivor yarışmacısı Ezgi Avcı ve basketbolcu Nemanja Djurisic evlendi
Eski Survivor yarışmacısı Ezgi Avcı ve basketbolcu Nemanja Djurisic evlendi
Haberler››Güncel››MERSİN 'Uçan tabut' kuşlara yuva oldu - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

11:52: Göztepe ile Alanyaspor 21. randevuda - Haber 11:51: KONYA Otomobil takla attı: 5 yaralı - Haber 11:51: İSTANBUL Arı sokmalarında bu uygulamalara dikkat - Haber 11:51: Son dakika! DENİZLİ Telefondan eskort dolandırıcılığına 7 gözaltı - Haber 11:50: Üniversite okuduğu Türkiye'de edindiği tecrübeleri, ülkesi Bosna Hersek'in iş dünyasına aktarıyor - Haber 11:38: Gazeteci Yanardağ'ın Abdülhamid Han'a yönelik söylediği hakaret içerikli ifadeler başını yaktı - Haber 11:26: Ege'deki depremin ardından uzman isim canlı yayında uyardı: Evlere girmeyin - Haber 10:32: Son dakika: Manisa'da meydana gelen ve İstanbul'da da hissedilen deprem anı kamerada! - Haber 10:11: İstanbul'un göbeğinde sızan kadının hikayesi ayıltıldıktan sonra ortaya çıktı - Haberler 09:48: İBB tarafından satın alınan tabloda Fatih Sultan Mehmet'in karşısındaki genç kim? İlber Ortaylı yanıtladı - Haberler