Mersin Uluslararası Müzik Festivali koronavirüs tedbirleri kapsamında ertelendi
Mersin'de bu yıl 19'uncusu düzenlenmesi planlanan Mersin Uluslararası Müzik Festivali yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri nedeniyle ertelendi.
13.03.2020 16:12 | Son Güncelleme: 13.03.2020 16:12
Mersin 'de bu yıl 19'uncusu düzenlenmesi planlanan Mersin Uluslararası Müzik Festivali yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri nedeniyle ertelendi.
Festival komitesinden yapılan açıklamada, kentte 1-18 Nisan'da düzenlenecek festivalin koronavirüs önlemleri kapsamında ekim ayına ertelendiği bildirildi.
Kararın, koronavirüs salgınının tüm dünyada etkisini göstermesi nedeniyle alındığının vurgulandığı açıklamada, "Dünyada ve ülkemizde baş gösteren yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tehlikesine karşı toplum sağlığı açısından festival, fuar ve spor karşılaşmalarının iptal edildiği ya da ertelendiği gözlemlenmektedir. Festival yürütme kurulu, toplum sağlığını önceleyen bir anlayışla 1-18 Nisan tarihlerinde yapılması planlanan 19. Mersin Uluslararası Müzik Festivali'ni ekim ayına erteleme kararı almıştır. Biletlerini alan sanatseverlerin hakları bakidir. Yeni program, festivale gelecek sanatçı ve müzik toplulukları ile görüşülerek ilerleyen zamanda kamuoyu ile paylaşılacaktır." ifadesine yer verildi.
Festival komitesinden yapılan açıklamada, kentte 1-18 Nisan'da düzenlenecek festivalin koronavirüs önlemleri kapsamında ekim ayına ertelendiği bildirildi.
Kararın, koronavirüs salgınının tüm dünyada etkisini göstermesi nedeniyle alındığının vurgulandığı açıklamada, "Dünyada ve ülkemizde baş gösteren yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tehlikesine karşı toplum sağlığı açısından festival, fuar ve spor karşılaşmalarının iptal edildiği ya da ertelendiği gözlemlenmektedir. Festival yürütme kurulu, toplum sağlığını önceleyen bir anlayışla 1-18 Nisan tarihlerinde yapılması planlanan 19. Mersin Uluslararası Müzik Festivali'ni ekim ayına erteleme kararı almıştır. Biletlerini alan sanatseverlerin hakları bakidir. Yeni program, festivale gelecek sanatçı ve müzik toplulukları ile görüşülerek ilerleyen zamanda kamuoyu ile paylaşılacaktır." ifadesine yer verildi.
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Kaynak: AA
Etiketler : Mersin Uluslararası Müzik Festivali, Mersin, Güncel
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