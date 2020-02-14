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Mersin Üniversitesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğünün 2020 yılı projeleri belirlendi

Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Yetiştirme Genel Müdürlüğü, Mersin Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi ve Mersin İl Milli Eğitim Müdürlüğünün ortaklığında bu yıl yapılacak projeler belirlendi.

14.02.2020 11:20 | Son Güncelleme: 14.02.2020 11:20Mersin Üniversitesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğünün 2020 yılı projeleri belirlendi
Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Yetiştirme Genel Müdürlüğü, Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi ve Mersin İl Milli Eğitim Müdürlüğünün ortaklığında bu yıl yapılacak projeler belirlendi.

Mersin Üniversitesi ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından bu yıl hayata geçirilecek projeler, düzenlenen toplantıyla belirlendi. Toplantıya Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Yetiştirme Genel Müdürü Doç. Dr. Adnan Boyacı, Mersin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Çamsarı, Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Esma Dumanlı Kadızade ve İl Milli Eğitim Müdürü Adem Koca katıldı.

Toplantıda konuşan Rektör Çamsarı, "Mersin ilinin bakanlığımızca eğitimle ilgili farklı projelerde pilot bölge olarak değerlendirilmesi, hem öğretmenlerin hem de öğrencilerin eğitimi açısından çok değerli. Mersin Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezimiz, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile koordinasyonlu çalışıp bu projeleri Mersin'e kazandırmaktan gurur duyacaktır" dedi. - MERSİN

Mersin Üniversitesi, Mersin, Güncel

Kaynak: İHA

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