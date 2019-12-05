Haberler » Güncel » Mersin Üniversitesinde Emzirme Danışmanlığı Eğitimi verildi - Haber

Mersin Üniversitesinde Emzirme Danışmanlığı Eğitimi verildi

Mersin Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu Ebelik Bölümü ile Temas Emzirme ve Anne Sütü Gönüllüleri Derneği iş birliğinde, çeşitli illerden katılımcılara Emzirme Danışmanlığı Eğitimi verildi.

05.12.2019 16:37 | Son Güncelleme: 05.12.2019 16:42Mersin Üniversitesinde Emzirme Danışmanlığı Eğitimi verildi
Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu Ebelik Bölümü ile Temas Emzirme ve Sütü Gönüllüleri Derneği iş birliğinde, çeşitli illerden katılımcılara Emzirme Danışmanlığı Eğitimi verildi.

Mersin Üniversitesinden yapılan açıklamaya göre, düzenlenen eğitimle anne sütü ve emzirme konularında sağlık çalışanları ile toplum eğitimlerinin desteklenmesi, konu ile ilgili bilimsel güncel bilgilerin paylaşılması, sürdürülebilir politikalar oluşturularak yaygınlaştırılması ve sadece anne sütü ile beslenmenin yüzdesinin arttırılarak, bebek ölümlerinin azaltılması hedeflendi.

Bebeklere ilk 6 ay sadece anne sütü verilerek emzirmenin uygun ek gıdalarla beraber en az 2 yaşına kadar sürdürülmesinin sağlıklı bir toplum oluşması için vazgeçilmez olduğu bilincinin aktarıldığı katılımcılara, 'Emzirme Danışmanı' unvanı kazandıran katılım belgeleri, Temas Emzirme ve Anne Sütü Gönüllüleri Derneği Başkanı Melek Kılıç tarafından verildi.

Mersin'de ücretsiz emzirme danışmanlığı almak isteyen anneler ya da anne adaylarının, Mersin Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu Ebelik Bölümü öğretim elemanlarına ve Tıp Fakültesi Hastanesi Gebe Okulu, Laktasyon Polikliniği ve Doğum Salonu ebelerine başvurabilecekleri bildirildi. - MERSİN

Mersin Üniversitesi, Mersin, Anne, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

18:28 Norveç'te ırkçılığa karşı 10 bin Kur'an-ı Kerim dağıtılacak - Haber
18:28 İslam bilimleri tarihçisi Prof. Dr. Fuat Sezgin, Trabzon'da anıldı - Haber
18:28 MAKÜ'den salyangoz yetiştiriciliğine destek - Haber
18:26 Ayşe'yi öldürmekle suçlanan doktorun mesajları dosyaya girdi - Haber
18:26 Tahliye edilen Alparslan Kuytul'un eşinden açıklama: Tüm mazlumlara kurtuluş diliyorum - Haber
17:48 Son dakika: Fikirtepe'de metrobüsler kafa kafaya çarpıştı: Yaralılar var - Haber
17:35 Elini yıkamaya giden kadın, hırsızların hedefi oldu - Haber
17:16 Kandilli Rasathanesi Müdürü Haluk Özener isyan etmişti! İşte trol ile avlanan balıkçıların kopardığı optik kablolar - Haber
16:52 Ceren Özdemir'in katilini yakalatan esnaf konuştu: Başka insanların ölmemesi için yaptım - Haber
16:30 Bira fabrikasında toz sıkışmasından dolayı patlama: 4 yaralı - Haber
5.12.2019 18:29:16