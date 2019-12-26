Haberler » kultur-sanat » Mersin Üniversitesinde 'Hz. Mevlana'da Edeb Konferansı' gerçekleştirildi - Haberler

Mersin Üniversitesinde "Hz. Mevlana'da Edeb Konferansı" gerçekleştirildi

Mersin Üniversitesi (MEÜ) İslami İlimler Fakültesinin 3. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla "Hz. Mevlana'da Edeb Konferansı" düzenlendi.

26.12.2019 18:22 | Son Güncelleme: 26.12.2019 19:16 Mersin Üniversitesinde
Üniversitesi (MEÜ) İslami İlimler Fakültesinin 3. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla "Hz. Mevlana'da Edeb Konferansı" düzenlendi.
Prof. Dr. Ahmet Çamsarı, Uğur Oral Kültür Merkezi'ndeki konferans öncesinde yaptığı konuşmada, İslami İlimler Fakültesinde önemli çalışmaların yapıldığını söyledi.
Fakülteyi başarılı öğrencilerin tercih ettiğini dile getiren Çamsarı, "Yüzlerce, binlerce öğrencimizin olması amaç değil, toplamda 200 öğrenci olur ama şu an adı geçen köklü okullar gibi bizim de adımız geçer, kalitemizde seçkin bir yere ulaşırız. Bu vizyon gerektiriyor. Vizyon bu tür organizasyonlarla gelişecektir." diye konuştu.
AK Parti Mersin Milletvekili Hacı Özkan ise bu tür etkinliklerin oldukça önemli olduğunu belirterek, fakültenin 3. kuruluş yıl dönümünün hayırlı olmasını diledi.
Kur'an-ı Kerim'in okunduğu ve ney dinletisinin yapıldığı konferansta Mevlana'nın 22. kuşaktan torunu Esin Çelebi Bayru öğrencilerle bir araya geldi.
Bayru, insan ruhunun ve gönlünün temiz tutulması gerektiğini söyledi.
"İnternette birçok sözün Mevlana'ya ait olduğu söyleniyor." diyen Bayru, "Rica ediyorum o sözlerin kaynağını iyi araştırın. Mesnevi'den ya da Divan-ı Kebir'den alındığı belirtilmemişse itibar etmeyin. İnsanlar kendilerine göre sözler bulup, yazıyorlar. Kul hakkına giriyorlar ne yazık ki." ifadesini kullandı.
Bayru, daha sonra Mevlana'nın Mesnevi'sinden bölümler okudu.

Mevlana Celaleddin Rumi, Mersin Üniversitesi, Rektör, Mersin, Kültür Sanat

Kaynak: AA

kultur-sanat

Son Dakika Haberleri

19:32   Tunceli'de koruma altındaki yaban keçisini avlayanlar aranıyor - Haberler
19:25   TEM'de aracından inen sürücüsün ölümüne neden olan tır şoförü tutuklandı - Haberler
19:23   17 yaşındaki lise öğrencisinin ölümüne neden olan sürücüye 25 yıl hapis cezası - Haberler
19:12   Netanyahu, rakibi Saar'a karşı Likud Parti liderliğini korumaya çalışıyor - Haberler
18:54   İlaç kutusunda uyuşturucu madde ele geçirildi: 1 gözaltı - Haberler
17:45   Trump: Türkiye İdlib'deki sivil ölümlerini durdurmak için çok çalışıyor - Haberler
17:29   Öpücük hastalığı nedeniyle komaya girdi! Yaşam savaşı veriyor - Haberler
16:29   Pompalı tüfekle bastığı birahanede kadın garsonu öldüren zanlı cezaevinde intihar etti - Haberler
16:05   İstanbul'da silahlı saldırganlar 250 bin euro'yu gasp etti - Haberler
16:00   Kaymakamdan gönülleri fetheden hareket! Numarasını paylaşıp çağrı yaptı - Haberler
26.12.2019 19:36:42