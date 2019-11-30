Mersin Üniversitesinde Uluslararası Mikobakteri Sempozyumu düzenlendi

MERSİN (İHA) – Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı ve Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti Mikobakteri Çalışma Grubu işbirliği ile "Uluslararası Mikobakteri Sempozyumu" düzenlendi.



Sempozyum, Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Mikrobiyoloji Referans Laboratuvarları ve Biyolojik Ürünler Daire Başkanlığı, Klinik Mikrobiyoloji Uzmanlık Derneği destekleriyle gerçekleştirildi. Tıp Fakültesi Türkan Saylan Konferans salonunda düzenlenen sempozyumun açılışına, Mersin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Çamsarı, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Kaya, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Hakan Öztürk, Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti Başkanı Prof. Dr. Barış Otlu ve çok sayıda akademisyen katıldı.



Sempozyumun açılışında konuşan Rektör Çamsarı, Mersin Üniversitesi hakkında bilgiler verdi. Çamsarı, "Ben bir tıp hocasıyım ve burada verilen emekleri çok iyi biliyorum. Başta sempozyuma destek olanlar olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyor, bu toplantının milletimize ve kurumumuza fayda getirmesini temenni ediyorum" dedi.



Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti Başkanı Prof. Dr. Otlu ise "Cemiyetimizin 13 çalışma grubu var. Mikobakteri Çalışma Grubu 2010 yılında kuruldu. En çalışkan çalışma gruplarından bir tanesi ve bu kadim hastalık için oldukça fazla mesai harcadılar. Kurslar ve toplandılar düzenleyerek mücadelede yer aldılar. Kendilerine teşekkür ediyor ve sempozyumun başarılı bir şekilde geçmesini diliyorum" diye konuştu.



"Veremle savaş, ülkemizde başarıyla sürdürülmektedir"



Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi ve Uluslararası Mikobakteri Sempozyumu Başkanı Prof. Dr. Gönül Aslan da Pro. Dr. Tevfik Sağlam'ın, Birinci Dünya Savaşında kolera, veba, tifüs gibi bulaşıcı hastalıklara karşı verdiği savaşta binlerce askerin ve sivilin hayatını kurtardığını söyledi. Aslan, "O yıllarda bulaşıcı hastalıklar karşısında verdiğimiz kayıp, bazı cephelerde düşmana karşı verdiğimiz şehit sayısından daha yüksekti. Bulaşıcı hastalıklarla mücadelede gerçek bir önder olan Prof. Dr. Tevfik Sağlam, şahsi mal varlığını bağışlayarak iki bin liralık bir bütçeyle Verem Savaş Derneğini kurmuş, veremle yaptığı kahramanca savaşta yine milyonların hayatını kurtarmıştır. Tevfik Sağlam hocamızın şahsi fedakarlıklarla başlattığı verem savaşı ülkemizde başarıyla sürdürülmektedir" ifadelerini kullandı.



Prof. Dr. Aslan, son yıllarda THSK Tüberküloz tanı ve tedavisinde görev alan tüm sağlık camiasının, içinde bulunduğu organizasyonlarla tanı ve tedavide standardizasyon sağlamayı amaçladığını kaydetti.



Sempozyum 1 konferans, 6 panel, 8'i uluslararası olmak üzere 18 konuşmacı, 1 çevrimiçi oturumu, 3 sözlü bildiri oturumu ve 65 sözlü bildiri ile 3 gün sürdü. - MERSİN

Kaynak: İHA