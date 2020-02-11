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Mersin Üniversitesinden koronavirüs iddiasına ilişkin açıklama Açıklaması

Mersin Üniversitesi Rektörlüğü, Tıp Fakültesi Hastanesinde tedavi gören bir hastanın koronavirüs taşıdığı iddialarının gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

11.02.2020 09:46 | Son Güncelleme: 11.02.2020 09:46Mersin Üniversitesinden koronavirüs iddiasına ilişkin açıklama Açıklaması
Mersin Üniversitesi Rektörlüğü, Tıp Fakültesi Hastanesinde tedavi gören bir hastanın koronavirüs taşıdığı iddialarının gerçeği yansıtmadığını bildirdi.
Üniversiteden yapılan açıklamada, yüksek ateş ve boğaz ağrısı şikayetiyle hastaneye başvuran bir hastanın tedbir amaçlı özel odaya alındığı ve yapılan tetkiklerinde hastanın koronavirüsü taşımadığı kaydedildi.
Açıklamada, şunlara yer verildi:
"Yüksek ateş ve boğaz ağrısı şikayetiyle Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine başvuran bir hastamız, tedbir amacıyla özel odaya alınmış, tetkik sonuçları Ankara'ya gönderilmiştir. Genel durumu iyi olan hastamızın tetkik sonucu negatif çıkmış ve koronavirüs taşımadığı kesinlik kazanmıştır."

Mersin Üniversitesi, Güncel

Kaynak: AA

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